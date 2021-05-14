خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-14
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
06:28 PM
خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا
نسبة التعافي بلغت 95.9%
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.