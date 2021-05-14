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خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 95.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.

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خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
06:28 PM

خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 95.9%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و14 وفاة في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.0%، ونسبة الوفيات 1.1%.

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