النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمشاركة جهات رسمية..انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ

تضمنت أركاناً توعوية وتثقيفية

انطلقت بمحافظة رابغ، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "البيئة لنا ولأجيالنا".

وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة لجمع البذور البرية في النباه والشرى، بالإضافة إلى حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية مثل فريق عون التطوعي، بالإضافة إلى توزيع شتلات على المواطنين مع توزيع المنشورات التوعوية عبر الباركود للحفاظ على البيئة.

ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بمشاركة جهات رسمية..انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ
سبق

انطلقت بمحافظة رابغ، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "البيئة لنا ولأجيالنا".

وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة لجمع البذور البرية في النباه والشرى، بالإضافة إلى حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية مثل فريق عون التطوعي، بالإضافة إلى توزيع شتلات على المواطنين مع توزيع المنشورات التوعوية عبر الباركود للحفاظ على البيئة.

ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
07:49 PM

بمشاركة جهات رسمية..انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة رابغ

تضمنت أركاناً توعوية وتثقيفية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رابغ
0
228

انطلقت بمحافظة رابغ، فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وذلك تحت عنوان "البيئة لنا ولأجيالنا".

وتضمنت فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية، إضافة إلى فعالية توعوية إرشادية، خلال الأسبوع لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن هناك حملة لجمع البذور البرية في النباه والشرى، بالإضافة إلى حملة توعية وتشجير في عدة مناطق بالمحافظة بمشاركة عدة جهات تطوعية مثل فريق عون التطوعي، بالإضافة إلى توزيع شتلات على المواطنين مع توزيع المنشورات التوعوية عبر الباركود للحفاظ على البيئة.

ودعت الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,469
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة