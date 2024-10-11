"إمارة المدينة" تربط "وجيز" مع "أبشر" ابتداءً من غدٍ الأحد

طورتها لتبادل المعاملات مع أكثر من 85 جهة لتسريع خدمة المستفيدين

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن ربط منصة التكامل الحكومي " ‎وجيز" بمنطقة ‎المدينة المنورة، بمنصة النفاذ الوطني الموحد بمركز المعلومات الوطني، باستخدام بيانات الدخول إلى ‎أبشر، وابتداءً من يوم غدٍ الأحد ١١ أكتوبر الحالي.

وتعد منصة التكامل الحكومي "وجيز" أحد البرامج النوعية التي طورتها إمارة منطقة المدينة المنورة لتبادل المعاملات بينها وأكثر من 85 جهة حكومية بالمنطقة؛ بهدف تسريع عملية خدمة المستفيدين من خلال تبادل البيانات والمعاملات والمخاطبات ومعالجتها.

https://twitter.com/imarat_almadina/status/1314976446927044608