مقال "مقاومة هادئة" يثير أزمة ثقة في البيت الأبيض.. التفاصيل هنا

أنكر أربعة من كبار مسؤولي البيت الأبيض، بينهم مايك بنس نائب الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس) كتابة مقال للرأي دون توقيع في صحيفة "نيويورك تايمز" تحدث عن "مقاومة هادئة" داخل الإدارة الأمريكية، ما فجر أزمة في الثقة داخل البيت الأبيض.

ووسط تكهنات واسعة النطاق بشأن كاتب المقال، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كان مديراً للمخابرات المركزية "سي.آي.إيه"، أنه لم يكتب المقال وانتقد الصحيفة على نشره.

وذكرت وزارة الدفاع "البنتاجون" أن الوزير جيم ماتيس لم يكتبه أيضاً، وقالت المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت: "ليس مقاله".

في السياق ذاته، انتقد جارود إيجن المتحدث باسم بنس "نيويورك تايمز"، وقال: "إن نائب الرئيس لا يكتب مقالات مجهولة".

وقال إيجن عبر حسابه في "تويتر: "إن نائب الرئيس يضع اسمه على مقالات الرأي. وعلى نيويورك تايمز أن تخجل وكذلك الشخص الذي كتب مقال الرأي الكاذب وغير المنطقي والجبان. مكتبنا يسمو على مثل أعمال الهواة تلك".

بدوره، قال مدير وكالة المخابرات الوطنية دان كوتس في بيان: "إن التكهن بأنني أو نائبي الأول كتب مقال الرأي في نيويورك تايمز كاذب بشكل واضح. لم نكتبه".

ونشرت "نيويورك تايمز" المقال أمس (الأربعاء)، وذكرت أن كاتبه مسؤول كبير في إدارة ترامب، مضيفة أن قسم الرأي في الصحيفة اتخذ هذه الخطوة النادرة بنشر مقال لا يحمل توقيع كاتبه لأن الكشف عن اسمه من شأنه أن يفقده وظيفته.

وانتقد المقال أسلوب ترامب في القيادة ووصفه بأنه "مندفع وينزع إلى الخصومة ويفتقر للكفاءة" على حد ما ذكر، مدعياً أن "بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب يعملون من الداخل لإحباط جوانب من جدول أعماله لحماية البلاد من أسوأ اندفاعاته".

وأثار المقال عاصفة من التخمين في واشنطن، عما إذا كان كاتب المقال يعمل في البيت الأبيض أو في إحدى الوكالات الأمريكية.

ورد ترامب على المقال أمس بوصف الكاتب المجهول بأنه "جبان"، مشيراً إلى أن ذلك ينطوي على "خيانة"، وقال: "إن على نيويورك تايمز أن تحدد الشخص للحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وكتب ترامب على "تويتر" قائلاً صباح اليوم: "الدولة العميقة واليسار ووسيلتهم.. وسائل الإعلام الكاذبة، سيجن جنونهم ولا يعرفون ماذا يفعلون".

وكان كتب على تويتر في وقت سابق قائلاً: "أنا أجفف المستنقع والمستنقع يحاول المقاومة. لا تقلقوا، سننتصر!".