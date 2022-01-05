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"أريد تضييق الخناق عليهم".. تصريح "ماكرون" عن غير الملقحين يثير غضب الفرنسيين

المعارضة اعتبرته استخدم لفظًا مبتذلًا

لا تزال ردود الأفعال الشعبية والبرلمانية الغاضبة متواصلة في فرنسا، اليوم "الأربعاء"، عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس لصحيفة "لوباريزيان" بخصوص غير المطعمين. وقال فيها: "أريد تضييق الخناق على كل الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 في فرنسا، وسنستمر في القيام بذلك إلى غاية النهاية، هذه هي الإستراتيجية".

وأحدث الرئيس الفرنسي غضبًا في البرلمان واحتجاجات شديدة من منافسيه في الانتخابات لاستخدامه، بحسب وصفهم، لفظًا مبتذلًا لوصف إستراتيجيته للضغط على رافضي لقاح فيروس كورونا رغم ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

واحتج نواب المعارضة على تصريحات "ماكرون"، بينما سعى وزير الصحة أوليفييه فيران للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات، واستمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح اليوم، ثم عُلقت مرة أخرى.

وقال "ماكرون" في تصريحه لـ"لوباريزيان": "إن غالبية المواطنين، أي ما يقارب 90 في المئة من السكان، أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

وتساءل "ماكرون": "كيف يمكن تقليص عدد المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح؟ مجيبًا: "بتضييق الخناق أكثر عليهم، أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين، بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية، أما بالنسبة لغير الملقحين فرغبتي تضييق الخناق عليهم".

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"أريد تضييق الخناق عليهم".. تصريح "ماكرون" عن غير الملقحين يثير غضب الفرنسيين
سبق

لا تزال ردود الأفعال الشعبية والبرلمانية الغاضبة متواصلة في فرنسا، اليوم "الأربعاء"، عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس لصحيفة "لوباريزيان" بخصوص غير المطعمين. وقال فيها: "أريد تضييق الخناق على كل الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 في فرنسا، وسنستمر في القيام بذلك إلى غاية النهاية، هذه هي الإستراتيجية".

وأحدث الرئيس الفرنسي غضبًا في البرلمان واحتجاجات شديدة من منافسيه في الانتخابات لاستخدامه، بحسب وصفهم، لفظًا مبتذلًا لوصف إستراتيجيته للضغط على رافضي لقاح فيروس كورونا رغم ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

واحتج نواب المعارضة على تصريحات "ماكرون"، بينما سعى وزير الصحة أوليفييه فيران للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات، واستمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح اليوم، ثم عُلقت مرة أخرى.

وقال "ماكرون" في تصريحه لـ"لوباريزيان": "إن غالبية المواطنين، أي ما يقارب 90 في المئة من السكان، أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

وتساءل "ماكرون": "كيف يمكن تقليص عدد المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح؟ مجيبًا: "بتضييق الخناق أكثر عليهم، أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين، بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية، أما بالنسبة لغير الملقحين فرغبتي تضييق الخناق عليهم".

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:10 PM

"أريد تضييق الخناق عليهم".. تصريح "ماكرون" عن غير الملقحين يثير غضب الفرنسيين

المعارضة اعتبرته استخدم لفظًا مبتذلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا تزال ردود الأفعال الشعبية والبرلمانية الغاضبة متواصلة في فرنسا، اليوم "الأربعاء"، عقب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس لصحيفة "لوباريزيان" بخصوص غير المطعمين. وقال فيها: "أريد تضييق الخناق على كل الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 في فرنسا، وسنستمر في القيام بذلك إلى غاية النهاية، هذه هي الإستراتيجية".

وأحدث الرئيس الفرنسي غضبًا في البرلمان واحتجاجات شديدة من منافسيه في الانتخابات لاستخدامه، بحسب وصفهم، لفظًا مبتذلًا لوصف إستراتيجيته للضغط على رافضي لقاح فيروس كورونا رغم ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

واحتج نواب المعارضة على تصريحات "ماكرون"، بينما سعى وزير الصحة أوليفييه فيران للدفاع عن اختيار الرئيس للكلمات، واستمرت المناقشة البرلمانية الساخنة في وقت مبكر من صباح اليوم، ثم عُلقت مرة أخرى.

وقال "ماكرون" في تصريحه لـ"لوباريزيان": "إن غالبية المواطنين، أي ما يقارب 90 في المئة من السكان، أيدوا حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد 19، عدا قلة قليلة ترفض ذلك".

وتساءل "ماكرون": "كيف يمكن تقليص عدد المواطنين الذين يرفضون تلقي اللقاح؟ مجيبًا: "بتضييق الخناق أكثر عليهم، أنا ضد تضييق الخناق على الفرنسيين، بالعكس كل يوم أدافع عنهم عندما يعانون من مشاكل إدارية، أما بالنسبة لغير الملقحين فرغبتي تضييق الخناق عليهم".

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