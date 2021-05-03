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ماذا يفعل من لا تنطبق عليه؟ إعلان آلية نقل القيادات المدرسية بالرياض

يغلق النظام 8 شوال.. وفي الضوابط 6 سنوات "حكومية" ويجوز الاستثناء

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي (1442 هـ) للبنين والبنات، وفق عدد من الآليات والضوابط، سعيا من الإدارة إلى تنظيم واستقرار الميدان وتحقيق رغبات القيادات في التنقل بين مكاتب التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية تتمثل في أنه ينقل من أمضى ست سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية (بنين)، ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، ومن يرغب في النقل من القيادات المدرسية (بنين وبنات) يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.

أما فيما يخص آلية وضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، فأشار "الغامدي" إلى أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإدخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس الثامن من شهر شوال المقبل (1442 هـ)؛ حيث ستكون حركة النقل لكل مرحلة على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى، مؤكداً أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة.

وأوضح "الغامدي" أن من يرغب في النقل من القيادات المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم لدراسة إمكانية دخوله الحركة، وفي حال عدم تسجيل القيادات الملزمة بالنقل رغباتهم في النظام، فإن للجنة القيادات المدرسية توجيههم حسب الاحتياج، مبينا أن معايير المفاضلة في حركة النقل ستكون من خلال عام المباشرة بالقيادة المدرسية (قائد ثم وكيل)، وعام المباشرة معلما، وآخر أداء وظيفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا يفعل من لا تنطبق عليه؟ إعلان آلية نقل القيادات المدرسية بالرياض
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي (1442 هـ) للبنين والبنات، وفق عدد من الآليات والضوابط، سعيا من الإدارة إلى تنظيم واستقرار الميدان وتحقيق رغبات القيادات في التنقل بين مكاتب التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية تتمثل في أنه ينقل من أمضى ست سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية (بنين)، ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، ومن يرغب في النقل من القيادات المدرسية (بنين وبنات) يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.

أما فيما يخص آلية وضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، فأشار "الغامدي" إلى أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإدخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس الثامن من شهر شوال المقبل (1442 هـ)؛ حيث ستكون حركة النقل لكل مرحلة على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى، مؤكداً أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة.

وأوضح "الغامدي" أن من يرغب في النقل من القيادات المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم لدراسة إمكانية دخوله الحركة، وفي حال عدم تسجيل القيادات الملزمة بالنقل رغباتهم في النظام، فإن للجنة القيادات المدرسية توجيههم حسب الاحتياج، مبينا أن معايير المفاضلة في حركة النقل ستكون من خلال عام المباشرة بالقيادة المدرسية (قائد ثم وكيل)، وعام المباشرة معلما، وآخر أداء وظيفي.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:13 PM

ماذا يفعل من لا تنطبق عليه؟ إعلان آلية نقل القيادات المدرسية بالرياض

يغلق النظام 8 شوال.. وفي الضوابط 6 سنوات "حكومية" ويجوز الاستثناء

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، إجراءات حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية للعام الدراسي الحالي (1442 هـ) للبنين والبنات، وفق عدد من الآليات والضوابط، سعيا من الإدارة إلى تنظيم واستقرار الميدان وتحقيق رغبات القيادات في التنقل بين مكاتب التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة نقل القيادات المدرسية تتمثل في أنه ينقل من أمضى ست سنوات في مدرسته الحكومية من القيادات المدرسية (بنين)، ويحق للجنة القيادات المدرسية استثناء من تراه للمصلحة التعليمية، ومن يرغب في النقل من القيادات المدرسية (بنين وبنات) يشترط أن يكون مضى عامان على مباشرته في مدرسته الحالية.

أما فيما يخص آلية وضوابط حركة نقل القيادات المدرسية، فأشار "الغامدي" إلى أن حركة النقل متاحة على بوابة الرياض التعليمية لإدخال الرغبات، وتستمر حتى إغلاق النظام يوم الخميس الثامن من شهر شوال المقبل (1442 هـ)؛ حيث ستكون حركة النقل لكل مرحلة على حدة، وللجنة القيادات المدرسية استثناء من ترى مناسبة نقله من مرحلة إلى أخرى، مؤكداً أنه لن يتم نقل جميع القيادات المدرسية من مدرسة واحدة إلا إذا قررت اللجنة مناسبة ذلك، وفي حال مفاضلة النقل بين المكلفين أو المكلفات بالوكالة في مدرسة واحدة، فسيتم نقل أقدمهم مباشرة في المدرسة بالوكالة.

وأوضح "الغامدي" أن من يرغب في النقل من القيادات المدرسية ولا تنطبق عليه شروط النقل، فترفع أوراقه إلى لجنة القيادات المدرسية خلال فترة التقديم لدراسة إمكانية دخوله الحركة، وفي حال عدم تسجيل القيادات الملزمة بالنقل رغباتهم في النظام، فإن للجنة القيادات المدرسية توجيههم حسب الاحتياج، مبينا أن معايير المفاضلة في حركة النقل ستكون من خلال عام المباشرة بالقيادة المدرسية (قائد ثم وكيل)، وعام المباشرة معلما، وآخر أداء وظيفي.

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