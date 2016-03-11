النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة السعودية بفرنسا تدعو المواطنين لسرعة تسجيل بيانات جوازاتهم على موقع "الخارجية"

تتضمن تحديث أماكن الإقامة حرصًا على سلامتهم

دعت سفارة السعودية لدى جمهورية فرنسا المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية إلى سرعة تسجيل بياناتهم، وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية (خدمة تسجيل جواز السفر)، أو عبر البريد الإلكتروني Saudisfremb@mofa.gov.sa؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الرقمَيْن الآتيَيْن: (0033673656324 - 0033626238195).

فرنسا سفارة السعودية لدى فرنسا وزارة الخارجية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة السعودية بفرنسا تدعو المواطنين لسرعة تسجيل بيانات جوازاتهم على موقع "الخارجية"
سبق

دعت سفارة السعودية لدى جمهورية فرنسا المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية إلى سرعة تسجيل بياناتهم، وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية (خدمة تسجيل جواز السفر)، أو عبر البريد الإلكتروني Saudisfremb@mofa.gov.sa؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الرقمَيْن الآتيَيْن: (0033673656324 - 0033626238195).

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
10:16 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:09 AM

سفارة السعودية بفرنسا تدعو المواطنين لسرعة تسجيل بيانات جوازاتهم على موقع "الخارجية"

تتضمن تحديث أماكن الإقامة حرصًا على سلامتهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
0
2,779

دعت سفارة السعودية لدى جمهورية فرنسا المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية إلى سرعة تسجيل بياناتهم، وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية (خدمة تسجيل جواز السفر)، أو عبر البريد الإلكتروني Saudisfremb@mofa.gov.sa؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الرقمَيْن الآتيَيْن: (0033673656324 - 0033626238195).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,127
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,274
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,264
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,320

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة