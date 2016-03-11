سفارة السعودية بفرنسا تدعو المواطنين لسرعة تسجيل بيانات جوازاتهم على موقع "الخارجية"

تتضمن تحديث أماكن الإقامة حرصًا على سلامتهم

دعت سفارة السعودية لدى جمهورية فرنسا المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية إلى سرعة تسجيل بياناتهم، وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية (خدمة تسجيل جواز السفر)، أو عبر البريد الإلكتروني Saudisfremb@mofa.gov.sa؛ وذلك حرصًا على سلامتهم.

وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم على الرقمَيْن الآتيَيْن: (0033673656324 - 0033626238195).