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مساعد قائد قوة الحرم يزور العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي

تهتم بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية لرجال الأمن

زار مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد، الثلاثاء، العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي الشريف، التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام.

والتقى الأمير بدر بن سعود، خلال الزيارة، مشرف العيادة، العقيد الاستشاري الدكتور نايف بن ناصر الحازمي، وفريقه الطبي المكون من "النقيب صيدلي عبدالله بن دخيل الله الحارثي، والملازم أول طبيب مروعي بن محمد محنشي، والوكيل رقيب فني طب طوارئ أحمد بن محمد الجليمي، والعريف فني إدارة مستشفيات عادل بن سعد الرشيدي، والعريف فني تمريض مهران بن بلال الحربي"، حيث أثنى على تجهيزها وما تقدمه من خدمات.

يُذكر أن العيادة تهتم بتقديم الخدمات الطبية الوقائية والإسعافية لرجال الأمن العاملين في المسجد الحرام وساحاته، ولزوار ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام، حيث تعدّ الأولى من نوعها في الحرم المكي.

مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي الشريف

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مساعد قائد قوة الحرم يزور العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي
سبق

زار مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد، الثلاثاء، العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي الشريف، التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام.

والتقى الأمير بدر بن سعود، خلال الزيارة، مشرف العيادة، العقيد الاستشاري الدكتور نايف بن ناصر الحازمي، وفريقه الطبي المكون من "النقيب صيدلي عبدالله بن دخيل الله الحارثي، والملازم أول طبيب مروعي بن محمد محنشي، والوكيل رقيب فني طب طوارئ أحمد بن محمد الجليمي، والعريف فني إدارة مستشفيات عادل بن سعد الرشيدي، والعريف فني تمريض مهران بن بلال الحربي"، حيث أثنى على تجهيزها وما تقدمه من خدمات.

يُذكر أن العيادة تهتم بتقديم الخدمات الطبية الوقائية والإسعافية لرجال الأمن العاملين في المسجد الحرام وساحاته، ولزوار ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام، حيث تعدّ الأولى من نوعها في الحرم المكي.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
03:56 PM

مساعد قائد قوة الحرم يزور العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي

تهتم بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية لرجال الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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زار مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد، الثلاثاء، العيادة الطبية الجديدة بالحرم المكي الشريف، التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام.

والتقى الأمير بدر بن سعود، خلال الزيارة، مشرف العيادة، العقيد الاستشاري الدكتور نايف بن ناصر الحازمي، وفريقه الطبي المكون من "النقيب صيدلي عبدالله بن دخيل الله الحارثي، والملازم أول طبيب مروعي بن محمد محنشي، والوكيل رقيب فني طب طوارئ أحمد بن محمد الجليمي، والعريف فني إدارة مستشفيات عادل بن سعد الرشيدي، والعريف فني تمريض مهران بن بلال الحربي"، حيث أثنى على تجهيزها وما تقدمه من خدمات.

يُذكر أن العيادة تهتم بتقديم الخدمات الطبية الوقائية والإسعافية لرجال الأمن العاملين في المسجد الحرام وساحاته، ولزوار ومعتمري وحجاج بيت الله الحرام، حيث تعدّ الأولى من نوعها في الحرم المكي.

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