النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "الحرس الملكي" يكرّم رقيباً أنقذ ٣ أشخاص جرف السير مركبتهم

استقرت في وسط الوادي واستخدم الجرافة لانتشالهم من داخل السيل

كرَّم رئيس "الحرس الملكي" الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ الرقيب عباس بن مشعل الزهراني؛ أحد منسوبي الحرس الملكي، نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم؛ لتستقر بهم في وسط الوادي، وقام بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.

وأشاد المطيري؛ بالدور البطولي الذي قدّمه الزهراني؛ في إنقاذ العالقين.

الحرس الملكي تكريم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "الحرس الملكي" يكرّم رقيباً أنقذ ٣ أشخاص جرف السير مركبتهم
سبق

كرَّم رئيس "الحرس الملكي" الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ الرقيب عباس بن مشعل الزهراني؛ أحد منسوبي الحرس الملكي، نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم؛ لتستقر بهم في وسط الوادي، وقام بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.

وأشاد المطيري؛ بالدور البطولي الذي قدّمه الزهراني؛ في إنقاذ العالقين.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
01:57 PM

رئيس "الحرس الملكي" يكرّم رقيباً أنقذ ٣ أشخاص جرف السير مركبتهم

استقرت في وسط الوادي واستخدم الجرافة لانتشالهم من داخل السيل

A A A
نافل السبيعي - الرياض
2
4,621

كرَّم رئيس "الحرس الملكي" الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ الرقيب عباس بن مشعل الزهراني؛ أحد منسوبي الحرس الملكي، نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم؛ لتستقر بهم في وسط الوادي، وقام بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.

وأشاد المطيري؛ بالدور البطولي الذي قدّمه الزهراني؛ في إنقاذ العالقين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,252
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,627
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,038

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة