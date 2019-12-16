رئيس "الحرس الملكي" يكرّم رقيباً أنقذ ٣ أشخاص جرف السير مركبتهم

استقرت في وسط الوادي واستخدم الجرافة لانتشالهم من داخل السيل

كرَّم رئيس "الحرس الملكي" الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري؛ الرقيب عباس بن مشعل الزهراني؛ أحد منسوبي الحرس الملكي، نظير جهوده وشجاعته في إنقاذ ٣ أشخاص بعد أن جرفت السيول مركبتهم؛ لتستقر بهم في وسط الوادي، وقام بإنقاذهم بـالجرافة من داخل السيل.

وأشاد المطيري؛ بالدور البطولي الذي قدّمه الزهراني؛ في إنقاذ العالقين.