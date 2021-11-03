إنفوجرافيك.. "الشؤون الإسلامية" تحدّد مواعيد صلاة الاستسقاء في مدن المملكة

تقام غداً بناءً على دعوة خادم الحرمين في جميع أنحاء المملكة.. 15 دقيقة بعد الشروق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مواعيد صلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة، التي ستقام غداً الخميس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت الوزارة عبر حسابها في تويتر، "إنفوجراف" يوضّح مواعيد الصلاة في مدن المملكة.

وحدّدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس المقبل.