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من اليوم .. "تقنية مكة" تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية والمعاهد الفنيــة

عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة في اختصاصات عدة منها الشبكات والتسويق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرّمة، فتح باب القبول والتسجيل في أقسامها لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءاً من اليوم حتى 14 / 3 / 1440 هـ عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1439هـ / 1440هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمكة المكرّمة المهندس هاني بن محمد العبادي؛ قائلاً: إن القبول سيكون في الأقسام التالية: قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص دعم فني وتخصص الشبكات وتخصص إدارة أنظمة شبكات وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية في تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصص سفر وسياحة وتخصص الفندقة وتخصص الحج والعمرة.

وأهاب العبادي؛ بأن على جميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية، تحرّي الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

وأشار منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية محيميد النفيعي؛ إلى بدء القبول والتسجيل للدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين في الفترة الزمنية نفسها المشار إليها عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa).

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من اليوم .. "تقنية مكة" تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية والمعاهد الفنيــة
سبق

أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرّمة، فتح باب القبول والتسجيل في أقسامها لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءاً من اليوم حتى 14 / 3 / 1440 هـ عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1439هـ / 1440هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمكة المكرّمة المهندس هاني بن محمد العبادي؛ قائلاً: إن القبول سيكون في الأقسام التالية: قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص دعم فني وتخصص الشبكات وتخصص إدارة أنظمة شبكات وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية في تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصص سفر وسياحة وتخصص الفندقة وتخصص الحج والعمرة.

وأهاب العبادي؛ بأن على جميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية، تحرّي الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

وأشار منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية محيميد النفيعي؛ إلى بدء القبول والتسجيل للدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين في الفترة الزمنية نفسها المشار إليها عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa).

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:39 AM

من اليوم .. "تقنية مكة" تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية والمعاهد الفنيــة

عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة في اختصاصات عدة منها الشبكات والتسويق

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرّمة، فتح باب القبول والتسجيل في أقسامها لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة بدءاً من اليوم حتى 14 / 3 / 1440 هـ عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي 1439هـ / 1440هـ.

وأوضح مدير القبول والتسجيل بالكلية التقنية بمكة المكرّمة المهندس هاني بن محمد العبادي؛ قائلاً: إن القبول سيكون في الأقسام التالية: قسم تقنية الحاسب الآلي في تخصص دعم فني وتخصص الشبكات وتخصص إدارة أنظمة شبكات وقسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكا سيارات، وقسم التقنية الكهربائية تخصص قوى كهربائية، وقسم التقنية الإدارية في تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق، وقسم تقنية السياحة والفندقة في تخصص سفر وسياحة وتخصص الفندقة وتخصص الحج والعمرة.

وأهاب العبادي؛ بأن على جميع الراغبين في الالتحاق بتخصصات الكلية، تحرّي الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.

وأشار منسق مركز خدمة المجتمع بالكلية محيميد النفيعي؛ إلى بدء القبول والتسجيل للدبلوم المسائي للموظفين والمقيمين في الفترة الزمنية نفسها المشار إليها عبر البوابة الإلكترونية على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي (www.tvtc.edu.sa).

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