النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل روسيا والصين.. مهمة للغاية

تعد القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن أنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب: إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيساً، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم": "لم يكن الأمر سهلاً. كان صعباً للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، ووصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل روسيا والصين.. مهمة للغاية
سبق

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن أنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب: إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيساً، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم": "لم يكن الأمر سهلاً. كان صعباً للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، ووصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
09:16 AM

"ترامب": أمرت بإنشاء قوات فضائية مثل روسيا والصين.. مهمة للغاية

تعد القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,962

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن أنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب: إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية.

وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيساً، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي، بحسب "روسيا اليوم": "لم يكن الأمر سهلاً. كان صعباً للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسمياً تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر المنصرم.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاماً، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، ووصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,771
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,791
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,350
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,394

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة