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بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

للمرة الأولى منذ 2011.. انكماش الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 6.2%

يتوقع نموه بـ 3.6 خلال عام 2021

سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2 في المئة خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب البيانات الصادرة اليوم (الأحد) عن وزارة الاقتصاد.

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن أداء الاقتصاد الإماراتي كان أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية، التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المئة.

ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6 في المئة، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام، وفقاً لـ"الشرق".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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للمرة الأولى منذ 2011.. انكماش الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 6.2%
سبق

سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2 في المئة خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب البيانات الصادرة اليوم (الأحد) عن وزارة الاقتصاد.

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن أداء الاقتصاد الإماراتي كان أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية، التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المئة.

ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6 في المئة، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام، وفقاً لـ"الشرق".

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
04:55 PM

للمرة الأولى منذ 2011.. انكماش الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 6.2%

يتوقع نموه بـ 3.6 خلال عام 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2 في المئة خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب البيانات الصادرة اليوم (الأحد) عن وزارة الاقتصاد.

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن أداء الاقتصاد الإماراتي كان أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية، التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المئة.

ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6 في المئة، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام، وفقاً لـ"الشرق".

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