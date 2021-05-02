للمرة الأولى منذ 2011.. انكماش الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 6.2%

يتوقع نموه بـ 3.6 خلال عام 2021

سجل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة انكماشاً بنسبة 6.2 في المئة خلال العام الماضي 2020، بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات وباء فيروس كورونا، وهو أول انكماش منذ 2011 على الأقل، بحسب البيانات الصادرة اليوم (الأحد) عن وزارة الاقتصاد.

وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن أداء الاقتصاد الإماراتي كان أفضل من المتوقع في عام 2020 على الرغم من التحديات العالمية الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد وكيانات حكومية أخرى تعمل على مضاعفة قيمة الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، ليصل إلى 3 تريليونات درهم من حوالي 1.4 تريليون درهم الآن.

ويعد معدل الانكماش المحقق أكثر بقليل من التوقعات الأولية، التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 6 في المئة.

ومن المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لينمو بنسبة 3.6 في المئة هذا العام.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6 في المئة، فيما توقع الصندوق أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي جزئياً هذا العام، وفقاً لـ"الشرق".