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"البلوي": الاتجار بالأشخاص من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان

أكد أن المملكة تبذل جهودًا فعالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة

قال الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود إن جرائم الإتجار بالأشخاص تعد أحد أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته وتشكل خطرًا على حياته، وانطلاقًا من توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" وسمو سيدي ولي العهد الأمين "يحفظه الله" فإن المملكة تبذل جهودًا فعّالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة تمثلت في كل الجهات بشكل عام وهيئة حقوق الإنسان بشكل خاص ومن خلال التشريعات الوطنية التي تتواءم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والتي تحظر وتجرم هذه الأفعال بشتى صورها.

وبالتوجيهات المستمرة من لدن سيدي وزير الداخلية "حفظه الله" للقطاعات المختصة تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتى صورها، والملاحظ من خلال عمليات الضبط في مناطق الحدود أن عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستهدف تهريب النساء والأطفال عبر الحدود من المحتمل أن نواياهم لاستغلالهم في بعض صور الإتجار بالأشخاص كأعمال التسول والتشغيل القسري، وحرس الحدود السعودي يتصدى لكل محاولات تهريب الأشخاص ويتم معاملة ضحايا عصابات تهريب البشر بما يحفظ حقوقهم.

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"البلوي": الاتجار بالأشخاص من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان
سبق

قال الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود إن جرائم الإتجار بالأشخاص تعد أحد أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته وتشكل خطرًا على حياته، وانطلاقًا من توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" وسمو سيدي ولي العهد الأمين "يحفظه الله" فإن المملكة تبذل جهودًا فعّالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة تمثلت في كل الجهات بشكل عام وهيئة حقوق الإنسان بشكل خاص ومن خلال التشريعات الوطنية التي تتواءم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والتي تحظر وتجرم هذه الأفعال بشتى صورها.

وبالتوجيهات المستمرة من لدن سيدي وزير الداخلية "حفظه الله" للقطاعات المختصة تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتى صورها، والملاحظ من خلال عمليات الضبط في مناطق الحدود أن عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستهدف تهريب النساء والأطفال عبر الحدود من المحتمل أن نواياهم لاستغلالهم في بعض صور الإتجار بالأشخاص كأعمال التسول والتشغيل القسري، وحرس الحدود السعودي يتصدى لكل محاولات تهريب الأشخاص ويتم معاملة ضحايا عصابات تهريب البشر بما يحفظ حقوقهم.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:06 PM

"البلوي": الاتجار بالأشخاص من أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان

أكد أن المملكة تبذل جهودًا فعالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود إن جرائم الإتجار بالأشخاص تعد أحد أخطر صور الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتمس كرامته وتشكل خطرًا على حياته، وانطلاقًا من توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" وسمو سيدي ولي العهد الأمين "يحفظه الله" فإن المملكة تبذل جهودًا فعّالة لمكافحة هذه الجريمة عبر منظومة متكاملة تمثلت في كل الجهات بشكل عام وهيئة حقوق الإنسان بشكل خاص ومن خلال التشريعات الوطنية التي تتواءم مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والتي تحظر وتجرم هذه الأفعال بشتى صورها.

وبالتوجيهات المستمرة من لدن سيدي وزير الداخلية "حفظه الله" للقطاعات المختصة تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتى صورها، والملاحظ من خلال عمليات الضبط في مناطق الحدود أن عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستهدف تهريب النساء والأطفال عبر الحدود من المحتمل أن نواياهم لاستغلالهم في بعض صور الإتجار بالأشخاص كأعمال التسول والتشغيل القسري، وحرس الحدود السعودي يتصدى لكل محاولات تهريب الأشخاص ويتم معاملة ضحايا عصابات تهريب البشر بما يحفظ حقوقهم.

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