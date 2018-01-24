بالفيديو.. ‏هذا ما قاله "وكيل شؤون الأفواج" عند مباشرتها العمل في فيفاء

أكد أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الدكتور فهد بن سعيد القحطاني؛ رسالة للمواطنين قال فيها: "لا شك أن المواطن هو رجل الأمن الأول، والأفواج الأمنية جاهزة لتلقي أي بلاغ من أي مواطن لأي ملاحظة أمنية تتطلب تدخل الأفواج في منطقة عملياتها، والزملاء والقادة على استعداد وموجودون".

وأضاف "القحطاني": "غرف العمليات تعمل على مدار الساعة، يستطيع المواطن التواصل من موقعه مع الدوريات المتواجدة في الميدان ومع القادة المتواجدين، ووجودنا هو لخدمة المواطن في منطقة العمليات المخصصة، وتحقيق الأمن لوطننا الغالي".

جاء ذلك في رسالة وجهها للمواطنين خلال تدشين سرايا دوريات قوات الأفواج الأمنية بمحافظة فيفاء.

وكانت دوريات الأفواج الأمنية باشرت مهامها في محافظة فيفاء صباح اليوم الأربعاء بأمر من وزير الداخلية؛ لمساندة القطاعات الأمنية بالمحافظة.