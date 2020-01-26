بعد أن دفعهم وزير الخدمة المدنية.. ماذا قال "الوكلاء الأربعة"؟!

منحهم الحمدان دافعًا كبيرًا.. وعدَّدوا منجزات الوزارة

كلٌّ حسب تخصصه وخبراته ومجاله، رفع الوكلاء الأربعة لوزارة الخدمة المدنية أصواتهم بذكر منجزات الوزارة ومستهدفاتها بعد أن دفع بهم الوزير للحديث في حضرة وسائل الإعلام خلال أمسية سنوية، اعتادت وزارة الخدمة المدنية على عقدها في مثل هذا اليوم من كل عام.

بدأ ماجد بن بتال، وكيل إدارة وتطوير رأس المال البشري، بالحديث عن رحلة التغيير بإيجاز، التي تتلخص بما تحقق خلال عام 2019، ومستهدفات الوزارة لعام 2020.

واعتبر ابن بتال "إطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد اعتمادها من قِبل (لجنة البت في اللوائح) من أهم المنجزات التي تحققت في العام الماضي".

وأكد أن اللائحة بصيغتها الجديدة والمرنة جاءت تحديثًا لنظام الخدمة المدنية، وتمكينًا للجهات الحكومية لتطور مواردها البشرية، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة تواؤمًا مع طموحات رؤية السعودية2030.

وتمكِّن اللائحة - حسب ابن بتال - الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بلا مركزية، وتضمن كفاءة الأداء في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية؛ وهو ما قاد إلى العمل على تصميم وإطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، مثل برنامج الأخصائي المعتمد للائحة لتنفيذية للموارد البشرية، وهو برنامج تأهيلي متخصص لتطوير قدرات ومعرفة موظفي الموارد البشرية في القطاع الحكومي، ورفع كفاءتهم للإلمام باللائحة عمليًّا ونظريًّا. وخضع أكثر من 1500 متدرب ومتدربة لهذا البرنامج.

وقال ابن بتال إن الوزارة في سبيل الارتقاء برأس المال البشري تعمل على مستهدفات عدة خلال الفترة المقبلة، من ضمنها استمرار نهج التطوير والتحديث للوائح والأنظمة، من خلال العمل على اللوائح التنفيذية المتخصصة، مثل لائحة الوظائف الصحية، ولائحة الحقوق والمزايا، ولائحة الوظائف الهندسية، ولائحة الوظائف الدبلوماسية.

وجاء بعده المهندس فيصل باخشوين، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، للحديث عن الإيمان بأهمية تطوير الإجراءات والعمليات، وانعكاسها على تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتقديمها وفق أعلى مستوى، وتعزيز الكفاءة البشرية، وإرساء الشفافية، وتسهيل وصول خدمات الوزارة للمستفيدين منها، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يختصر الوقت، ويسهل الإجراءات، ويسهم في دعم تمكين إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.. إذ عملت وزارة الخدمة المدنية -طبقًا لباخشوين- على تطوير البنية التحتية الرقمية، وصولاً إلى أتمتة جميع الخدمات بالكامل؛ لتكون وزارة بلا ورق كهدف استراتيجي تسعى له الوزارة.

وقال باخشوين خلال عرضه: صنفنا مؤخرًا ضمن أفضل ١٥ جهة في مؤشر نضج الخدمات الرقمية للربع الثاني لعام ٢٠١٩م بنسبة 95 %، الذي يقاس من برنامج يسر، وحصلنا على شهادة اعتماد الأيزو في استمرارية الأعمال، وكان من الإنجازات التي تحققت في عام 2019 الربط الإلكتروني مع 114 جهة حكومية عبر (خدمة التزام)، تشمل بيانات عن (الموظفين- الوظائف - الرواتب - المؤهلات العلمية - الإجازات - الأداء - البيانات التاريخية - الهياكل التنظيمية)، وتأسيس وحدة ذكاء أعمال، توفر تقارير لحظية ولوحات مؤشرات عن الموارد البشرية الحكومية لدعم صنع القرار عبر 52 لوحة ومؤشرًا، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية في وزارة الخدمة المدنية، تحتوي على بيانات الموظفين والوظائف في الجهات الحكومية، وتم الربط الإلكتروني مع 90 جهة حكومية، تمثل 85 % من بيانات القطاع الحكومي المدني.

طموحاتنا ستتواصل نحو تحقيق التحول الرقمي المتكامل؛ إذ نهدف إلى بناء سِجل موحد للموظفين الحكوميين، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يحدَّث آنيًا من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية.

ثم جاء الدور لهند الزاهد، وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة، التي ابتدأت حديثها بمقولة ذكرها الوزير في حديثه بأن "القصة لن تكتمل بدون تمكين المرأة"، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وصولاً إلى الاستثمار في المهارات والقدرات والمواهب للعنصر النسائي.

الزاهد قالت خلال مداخلتها وعرضها: عملنا في وزارة الخدمة المدنية على مسارات عدة للوصول لهذا الهدف، حققت نقطة الانطلاق نحو تمكين المرأة في القطاع العام. وكان من منجزات 2019 ارتفاع نسبة السعوديات في الوظائف الحكومة من 39 في المئة إلى 41 في المئة. وتعاهدنا على مواصلة الجهد في سبيل تمكين المرأة من خلال مستهدفات رسمناها لعام 2020، لعل من أهمها أن نرفع نسبة القياديات في القطاع العام، وهو التحدي الأبرز عبر إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة "المنصة الوطنية للقيادات النسائية"، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجَّه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وكان لماجد المعجل، وكيل وزارة الخدمة المدنية للابتكار والتميز، نصيبٌ في إبراز منجزات وتطلعات الوزارة، وأكد أن العمل في الوزارة قائم على التكامل بيننا وبين الجهات الحكومية. ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة مع شركائها في الجهات الحكومية للتحول نحو مفهوم الموارد البشرية الحديث.

ومن ضمن المستهدفات خلال عام 2020 -بحسب ما يؤكد المعجل- إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وإطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية CIPD ، وتأهيل ما يقارب 200 موظف من الدفعتين الأولى والثانية بشهادات عالمية احترافية معتمدة، إضافة إلى إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد أخصائيين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالية، وتأهيل ما يقارب 140 موظفًا بشهادات عالمية احترافية معتمدة، وبرنامج أخصائي تطوير المواهب باحترافية معتمدة (ATD)، واستكمال برنامج لتطوير وتدريب موظفي القطاع العام في مناطق السعودية في الجدارات الأساسية، وإطلاق برنامج تدريبي للقيادات الوسطى في الجهات الحكومية لما يقارب 250 موظفًا لتطوير المهارات الإدارية والقيادية، والبدء في برنامج تأهيل المتميزين الرامي إلى استقطاب الخريجين المميزين من الجنسَيْن.