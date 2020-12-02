النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أجياد" تنظم ورشةً لمناقشة السلوكيات الخاطئة لبعض الحجاج والمعتمرين

بمشاركة الجهات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

نظمت جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد بأجياد، اليوم، ورشة عمل افتراضية عن "السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون"؛ حيث تأتي الورشة ضمن مشروع "مقتدون" الذي تنظمه الجمعية ويُعنى بإنتاج فلم يعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون.

وشارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية والأهلية والخاصة؛ وهي: فرع وزارة الحج والعمرة بمكة، وصحة منطقة مكة المكرمة، وقوة أمن الحرم المكي، وفرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وتعليم مكة ممثلة في الكشافة، وعدد من المهتمين بخدمة الحجاج والإعلاميين.

وتخلل الورشة مناقشة محاور عدة؛ أهمها السلوكيات الخاطئة في داخل المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في المشاعر المقدسة، كما تضمنت مداخلات من الحضور الذين أثروا الورشة بإسهاماتهم القيمة في إنضاج مشروع "مقتدون".

وفي مستهلّ الورشة رحّب الدكتور عصام بن هاشم الجفري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد، بممثلي الجهات المشاركين في الورشة على حرصهم بالمشاركة فيما يخدم ضيوف الرحمن الذين يفِدون إلى بلادنا الحبيبة لأداء شعيرتي الحج والعمرة.

وبيّن "الجفري" أن المبادرة تسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، الشكر والثناء للجهات التي شاركت في الورشة، سائلاً الله أن يجزيهم خيرًا على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.

جمعية أجياد للدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أجياد" تنظم ورشةً لمناقشة السلوكيات الخاطئة لبعض الحجاج والمعتمرين
سبق

نظمت جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد بأجياد، اليوم، ورشة عمل افتراضية عن "السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون"؛ حيث تأتي الورشة ضمن مشروع "مقتدون" الذي تنظمه الجمعية ويُعنى بإنتاج فلم يعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون.

وشارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية والأهلية والخاصة؛ وهي: فرع وزارة الحج والعمرة بمكة، وصحة منطقة مكة المكرمة، وقوة أمن الحرم المكي، وفرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وتعليم مكة ممثلة في الكشافة، وعدد من المهتمين بخدمة الحجاج والإعلاميين.

وتخلل الورشة مناقشة محاور عدة؛ أهمها السلوكيات الخاطئة في داخل المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في المشاعر المقدسة، كما تضمنت مداخلات من الحضور الذين أثروا الورشة بإسهاماتهم القيمة في إنضاج مشروع "مقتدون".

وفي مستهلّ الورشة رحّب الدكتور عصام بن هاشم الجفري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد، بممثلي الجهات المشاركين في الورشة على حرصهم بالمشاركة فيما يخدم ضيوف الرحمن الذين يفِدون إلى بلادنا الحبيبة لأداء شعيرتي الحج والعمرة.

وبيّن "الجفري" أن المبادرة تسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، الشكر والثناء للجهات التي شاركت في الورشة، سائلاً الله أن يجزيهم خيرًا على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:53 PM

"أجياد" تنظم ورشةً لمناقشة السلوكيات الخاطئة لبعض الحجاج والمعتمرين

بمشاركة الجهات الحكومية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
144

نظمت جمعية "أجياد" للدعوة والإرشاد بأجياد، اليوم، ورشة عمل افتراضية عن "السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون"؛ حيث تأتي الورشة ضمن مشروع "مقتدون" الذي تنظمه الجمعية ويُعنى بإنتاج فلم يعالج بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون.

وشارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية والأهلية والخاصة؛ وهي: فرع وزارة الحج والعمرة بمكة، وصحة منطقة مكة المكرمة، وقوة أمن الحرم المكي، وفرع وزارة الإعلام بالعاصمة المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وتعليم مكة ممثلة في الكشافة، وعدد من المهتمين بخدمة الحجاج والإعلاميين.

وتخلل الورشة مناقشة محاور عدة؛ أهمها السلوكيات الخاطئة في داخل المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام، والسلوكيات الخاطئة في المشاعر المقدسة، كما تضمنت مداخلات من الحضور الذين أثروا الورشة بإسهاماتهم القيمة في إنضاج مشروع "مقتدون".

وفي مستهلّ الورشة رحّب الدكتور عصام بن هاشم الجفري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة بأجياد، بممثلي الجهات المشاركين في الورشة على حرصهم بالمشاركة فيما يخدم ضيوف الرحمن الذين يفِدون إلى بلادنا الحبيبة لأداء شعيرتي الحج والعمرة.

وبيّن "الجفري" أن المبادرة تسهم في التخفيف من الظواهر والسلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرون من خلال إظهار الجانب الإيجابي لها وتعزيز القيم الإسلامية في نفوسهم، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن ضمن أولوياتها.

وفي الختام رفع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، الشكر والثناء للجهات التي شاركت في الورشة، سائلاً الله أن يجزيهم خيرًا على مساهماتهم للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة