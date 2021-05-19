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وزير الثقافة يلتقي رئيسة اليونان في أثينا وينقل تحيات القيادة

في مستهلّ زيارةٍ رسمية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، برئيسة اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا.

جاء ذلك في مستهلّ زيارةٍ رسمية إلى اليونان تمتدّ ليومين، وتتضمن لقاءات بمسؤولين رفيعين من الجانب اليوناني لبحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية اليونان.

ونقل الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء تحيات القيادة لرئيسة اليونان، منوهًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926م.

وأكد وزير الثقافة أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع نظيرتها في الجمهورية اليونانية للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

ويأتي اللقاء في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة لجمهورية اليونان، التي تهدف إلى وضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين, وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين، إلى جانب عدد من اللقاءات والجولات التعريفية، وزياراتٍ للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في اليونان، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يلتقي رئيسة اليونان في أثينا وينقل تحيات القيادة
سبق

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، برئيسة اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا.

جاء ذلك في مستهلّ زيارةٍ رسمية إلى اليونان تمتدّ ليومين، وتتضمن لقاءات بمسؤولين رفيعين من الجانب اليوناني لبحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية اليونان.

ونقل الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء تحيات القيادة لرئيسة اليونان، منوهًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926م.

وأكد وزير الثقافة أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع نظيرتها في الجمهورية اليونانية للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

ويأتي اللقاء في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة لجمهورية اليونان، التي تهدف إلى وضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين, وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين، إلى جانب عدد من اللقاءات والجولات التعريفية، وزياراتٍ للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في اليونان، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
04:58 PM

وزير الثقافة يلتقي رئيسة اليونان في أثينا وينقل تحيات القيادة

في مستهلّ زيارةٍ رسمية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، برئيسة اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية أثينا.

جاء ذلك في مستهلّ زيارةٍ رسمية إلى اليونان تمتدّ ليومين، وتتضمن لقاءات بمسؤولين رفيعين من الجانب اليوناني لبحث أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وجمهورية اليونان.

ونقل الأمير بدر بن عبدالله خلال اللقاء تحيات القيادة لرئيسة اليونان، منوهًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والممتدة منذ عام 1926م.

وأكد وزير الثقافة أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع نظيرتها في الجمهورية اليونانية للعمل على برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين المقبلين، سيتم التركيز من خلاله على إيجاد فرص نوعية تحقق الأثر المنشود من هذا التعاون.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

ويأتي اللقاء في سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة لجمهورية اليونان، التي تهدف إلى وضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي بين البلدين, وتشمل لقاءات مع مسؤولين يونانيين، إلى جانب عدد من اللقاءات والجولات التعريفية، وزياراتٍ للمعالم الثقافية والتراثية الشهيرة في اليونان، مثل متحف الأكروبليس، والمعرض الوطني.

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