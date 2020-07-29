النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة

خلال الكلمة التي ألقاها اليوم ضمن البرنامج الدعوي للشؤون الإسلامية

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام"، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر البث المباشر في منصة "تويتر" الرسمية للوزارة.

وقد وجّه "الفوزان" عمومَ المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي آخرها يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة، فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}.

كما أوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبيناً أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله}، وعلينا أن نستجيب لربنا، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.

حج 1441 هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة
سبق

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام"، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر البث المباشر في منصة "تويتر" الرسمية للوزارة.

وقد وجّه "الفوزان" عمومَ المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي آخرها يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة، فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}.

كما أوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبيناً أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله}، وعلينا أن نستجيب لربنا، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:51 PM

الشيخ "الفوزان" لضيوف الرحمن: توجهوا بالدعوات الصادقة إلى ربكم الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة

خلال الكلمة التي ألقاها اليوم ضمن البرنامج الدعوي للشؤون الإسلامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
973

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ضرورة إخلاص النية لله عز وجل في العبادات وسائر الأعمال الصالحة، ناصحاً حجاج بيت الله الحرام خاصة وعموم المسلمين عامة بأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الثامن من ذي الحجة بعنوان "وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام"، ضمن البرنامج الدعوي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عبر البث المباشر في منصة "تويتر" الرسمية للوزارة.

وقد وجّه "الفوزان" عمومَ المسلمين والحجاج خاصة بنصائح قائلاً: نعيش فترة مباركة طيبة عند الله سبحانه وتعالى هي أيام العشر عشر ذي الحجة وفي آخرها يوم عرفة، وبعده أيام التشريق، فنحن من خير إلى خير، ومن عبادة إلى عبادة، فأخلصوا النية لله عز وجل؛ وتوجهوا إلى ربكم بالدعوات الصادقة بأن ينصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فإن الله قريب مجيب أمرنا بدعائه ووعدنا بأن يستجيب لنا وقال سبحانه: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم}.

كما أوصى بتقوى الله عز وجل وإخلاص النية له، مبيناً أننا محتاجون لعبادته والتقرب إليه ودعائه فإن الله لغني حميد وما يربطنا به إلا العبادة: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله}، وعلينا أن نستجيب لربنا، وأن نخلص لعبادته ويرجع ثمرة ذلك إلينا وهذه من رحمته بنا أنه دعانا إلى عبادته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,531
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,275

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة