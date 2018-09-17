تكليف "السويرحي" مديرًا لمتابعة بلدية العلا

صدر قرار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي بتكليف عادل بن بركة السويرحي البلوي مديرًا لإدارة المتابعة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية.
صدر قرار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي بتكليف عادل بن بركة السويرحي البلوي مديرًا لإدارة المتابعة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية.
صدر قرار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي بتكليف عادل بن بركة السويرحي البلوي مديرًا لإدارة المتابعة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية.
صدر قرار رئيس بلدية محافظة العلا المهندس عبدالله بن علي مكي بتكليف عادل بن بركة السويرحي البلوي مديرًا لإدارة المتابعة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالبلدية.