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مفتي عام نيوزيلندا: دور المملكة بارز وملموس في مختلف دول العالم

نوه بما تقدمه من برامج دعوية واجتماعية خاصة في شهر رمضان المبارك

نوه مفتي عام نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بما تقدمه حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج دعوية واجتماعية في بلاده خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال في تصريح: "للمملكة دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة، وفي نيوزيلندا لها دور بارز وملموس، حيث تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بإيفاد عدد من الدعاة طوال العام، لإقامة الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وإلقاء الدروس، والدورات العلمية المكثفة التي تلامس حاجات الجاليات الإسلامية، إضافة إلى التواصل مع الجمعيات الإسلامية.

وبين مفتي نيوزيلندا أن جهود الوزارة في شهر رمضان المبارك تتضمن إرسال الدعاة إلى مختلف المدن، وتنظيم برنامج لإمامة المصلين في الصلوات الخمس والتراويح، والدورس، وإقامة برامج إفطار للصائمين على مستوى البلاد، خاصة جزر فيجي، وفانواتو، وسليمان، يستفيد منها مختلف الجاليات الإسلامية، فضلاً عن توزيع هدية المملكة من التمور على مختلف الجمعيات والمراكز الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي عام نيوزيلندا: دور المملكة بارز وملموس في مختلف دول العالم
سبق

نوه مفتي عام نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بما تقدمه حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج دعوية واجتماعية في بلاده خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال في تصريح: "للمملكة دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة، وفي نيوزيلندا لها دور بارز وملموس، حيث تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بإيفاد عدد من الدعاة طوال العام، لإقامة الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وإلقاء الدروس، والدورات العلمية المكثفة التي تلامس حاجات الجاليات الإسلامية، إضافة إلى التواصل مع الجمعيات الإسلامية.

وبين مفتي نيوزيلندا أن جهود الوزارة في شهر رمضان المبارك تتضمن إرسال الدعاة إلى مختلف المدن، وتنظيم برنامج لإمامة المصلين في الصلوات الخمس والتراويح، والدورس، وإقامة برامج إفطار للصائمين على مستوى البلاد، خاصة جزر فيجي، وفانواتو، وسليمان، يستفيد منها مختلف الجاليات الإسلامية، فضلاً عن توزيع هدية المملكة من التمور على مختلف الجمعيات والمراكز الإسلامية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:03 PM

مفتي عام نيوزيلندا: دور المملكة بارز وملموس في مختلف دول العالم

نوه بما تقدمه من برامج دعوية واجتماعية خاصة في شهر رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه مفتي عام نيوزيلندا رئيس مجلس العلماء النيوزيلندي الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، بما تقدمه حكومة المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من برامج دعوية واجتماعية في بلاده خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال في تصريح: "للمملكة دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء المعمورة، وفي نيوزيلندا لها دور بارز وملموس، حيث تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بإيفاد عدد من الدعاة طوال العام، لإقامة الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وإلقاء الدروس، والدورات العلمية المكثفة التي تلامس حاجات الجاليات الإسلامية، إضافة إلى التواصل مع الجمعيات الإسلامية.

وبين مفتي نيوزيلندا أن جهود الوزارة في شهر رمضان المبارك تتضمن إرسال الدعاة إلى مختلف المدن، وتنظيم برنامج لإمامة المصلين في الصلوات الخمس والتراويح، والدورس، وإقامة برامج إفطار للصائمين على مستوى البلاد، خاصة جزر فيجي، وفانواتو، وسليمان، يستفيد منها مختلف الجاليات الإسلامية، فضلاً عن توزيع هدية المملكة من التمور على مختلف الجمعيات والمراكز الإسلامية.

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