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مركز هيئة "نفي" ينظم مسابقتين إلكترونيتين على كتاب الرئيس العام

الأولى عن "جريمة الابتزاز" والثانية حول "الرقية الشرعية"

نظم مركز هيئة "نفي" التابع لهيئة محافظة الدوادمي، المسابقة الإلكترونية الأولى بعنوان "جريمة الابتزاز"، على كتاب الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

كما نظم المسابقة الإلكترونية الثانية بعنوان "أحكام الرقية الشرعية"، على كتاب الشيخ "السند"، تستمر لمدة شهرين بواقع عشرة أيام في كل سوق تجاري.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في الميدان.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل الوقائي والتوعوي بين هيئة المحافظة والمراكز التجارية.

مركز هيئة نفي جريمة الابتزاز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز هيئة "نفي" ينظم مسابقتين إلكترونيتين على كتاب الرئيس العام
سبق

نظم مركز هيئة "نفي" التابع لهيئة محافظة الدوادمي، المسابقة الإلكترونية الأولى بعنوان "جريمة الابتزاز"، على كتاب الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

كما نظم المسابقة الإلكترونية الثانية بعنوان "أحكام الرقية الشرعية"، على كتاب الشيخ "السند"، تستمر لمدة شهرين بواقع عشرة أيام في كل سوق تجاري.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في الميدان.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل الوقائي والتوعوي بين هيئة المحافظة والمراكز التجارية.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
05:22 PM

مركز هيئة "نفي" ينظم مسابقتين إلكترونيتين على كتاب الرئيس العام

الأولى عن "جريمة الابتزاز" والثانية حول "الرقية الشرعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مركز هيئة "نفي" التابع لهيئة محافظة الدوادمي، المسابقة الإلكترونية الأولى بعنوان "جريمة الابتزاز"، على كتاب الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

كما نظم المسابقة الإلكترونية الثانية بعنوان "أحكام الرقية الشرعية"، على كتاب الشيخ "السند"، تستمر لمدة شهرين بواقع عشرة أيام في كل سوق تجاري.

وتأتي هذه الجهود، بمتابعة واهتمام مدير عام الفرع، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، وفق توجيهات الرئيس العام، للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي في الميدان.

جاء ذلك، ضمن البرامج التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، وتفعيلاً للعمل الوقائي والتوعوي بين هيئة المحافظة والمراكز التجارية.

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