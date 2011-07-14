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تفاعل كبير من الوزراء مع تغريدة وزير الثقافة عن توثيق #الثراث_الصناعي

"القصبي": بيوت التجار زاخرة.. و"الفالح": كلنا معكم.. و"العامودي": مشروع طموح

تفاعل عدد من الوزراء والمسؤولين مع تغريدة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي علق فيها على إطلاق أول مسابقة وطنية لتوثيق #الثراث_الصناعي حيث قال: إنه بعد تأسيس برنامج المحافظة على #التراث_الصناعي والجهود المبذولة لدعمه؛ نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهومها، فبلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي.

وعلق وزير التجارة ماجد القصبي على التغريدة قائلاً: يسعدنا أن نكون شركاء معكم يا سمو الأمير بدر في المساهمة بالمحافظة على #التراث_الصناعي في المملكة، من خلال توفير سبل التعاون مع القطاع الخاص، شركاء مسيرة الصناعة، وبيوت الصناع والتجار تزخر بقصص وإنجازات ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته قال وزير الطاقة خالد الفالح: كلنا معكم، سمو الأمير بدر؛ لتوثيق #الثراث_الصناعي في المملكة التي تزخر بتاريخ عريق ومشرق في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة؛ لكوني أمضيت جلّ أعوام عملي فيها. الفرص هائلة، وأبواب منظومة @SaudiMEIM مفتوحة لكم ولكامل الفريق العامل في هذا المشروع الوطني الرائد.

أما وزير النقل نبيل العامودي فقال: جهود مباركة سمو الأمير بدر، ومشروع طموح يضع #التراث_الصناعي في المملكة بمكانه الصحيح. قطاع النقل يضم فرصاً سانحة لمنظومة تدعم الصناعة في المملكة عبر عقود، كالموانئ ومحطات القطار والمطارات أيضاً. @SaudiTransport تتشرف بالمساهمة في المشروع الوطني الرائد، وتفتح أبوابها للباحثين.

وبدوره قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: أبارك لسمو وزير الثقافة إطلاق مسابقة #التراث_الصناعي ففي منظومة البيئة والمياه والزراعة لدينا مواقع من التراث الصناعي محفورة في ذاكرة السعوديين، كمحطات التحلية والسدود، وأبراج المياه وقنوات الري التاريخية، وصناعات مرتبطة بالزراعة المحلية. أشيد بهذه المسابقة، وكلنا يد واحدة لدعمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعل كبير من الوزراء مع تغريدة وزير الثقافة عن توثيق #الثراث_الصناعي
سبق

تفاعل عدد من الوزراء والمسؤولين مع تغريدة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي علق فيها على إطلاق أول مسابقة وطنية لتوثيق #الثراث_الصناعي حيث قال: إنه بعد تأسيس برنامج المحافظة على #التراث_الصناعي والجهود المبذولة لدعمه؛ نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهومها، فبلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي.

وعلق وزير التجارة ماجد القصبي على التغريدة قائلاً: يسعدنا أن نكون شركاء معكم يا سمو الأمير بدر في المساهمة بالمحافظة على #التراث_الصناعي في المملكة، من خلال توفير سبل التعاون مع القطاع الخاص، شركاء مسيرة الصناعة، وبيوت الصناع والتجار تزخر بقصص وإنجازات ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته قال وزير الطاقة خالد الفالح: كلنا معكم، سمو الأمير بدر؛ لتوثيق #الثراث_الصناعي في المملكة التي تزخر بتاريخ عريق ومشرق في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة؛ لكوني أمضيت جلّ أعوام عملي فيها. الفرص هائلة، وأبواب منظومة @SaudiMEIM مفتوحة لكم ولكامل الفريق العامل في هذا المشروع الوطني الرائد.

أما وزير النقل نبيل العامودي فقال: جهود مباركة سمو الأمير بدر، ومشروع طموح يضع #التراث_الصناعي في المملكة بمكانه الصحيح. قطاع النقل يضم فرصاً سانحة لمنظومة تدعم الصناعة في المملكة عبر عقود، كالموانئ ومحطات القطار والمطارات أيضاً. @SaudiTransport تتشرف بالمساهمة في المشروع الوطني الرائد، وتفتح أبوابها للباحثين.

وبدوره قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: أبارك لسمو وزير الثقافة إطلاق مسابقة #التراث_الصناعي ففي منظومة البيئة والمياه والزراعة لدينا مواقع من التراث الصناعي محفورة في ذاكرة السعوديين، كمحطات التحلية والسدود، وأبراج المياه وقنوات الري التاريخية، وصناعات مرتبطة بالزراعة المحلية. أشيد بهذه المسابقة، وكلنا يد واحدة لدعمها.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:33 PM

تفاعل كبير من الوزراء مع تغريدة وزير الثقافة عن توثيق #الثراث_الصناعي

"القصبي": بيوت التجار زاخرة.. و"الفالح": كلنا معكم.. و"العامودي": مشروع طموح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل عدد من الوزراء والمسؤولين مع تغريدة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والتي علق فيها على إطلاق أول مسابقة وطنية لتوثيق #الثراث_الصناعي حيث قال: إنه بعد تأسيس برنامج المحافظة على #التراث_الصناعي والجهود المبذولة لدعمه؛ نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهومها، فبلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي.

وعلق وزير التجارة ماجد القصبي على التغريدة قائلاً: يسعدنا أن نكون شركاء معكم يا سمو الأمير بدر في المساهمة بالمحافظة على #التراث_الصناعي في المملكة، من خلال توفير سبل التعاون مع القطاع الخاص، شركاء مسيرة الصناعة، وبيوت الصناع والتجار تزخر بقصص وإنجازات ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته قال وزير الطاقة خالد الفالح: كلنا معكم، سمو الأمير بدر؛ لتوثيق #الثراث_الصناعي في المملكة التي تزخر بتاريخ عريق ومشرق في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة؛ لكوني أمضيت جلّ أعوام عملي فيها. الفرص هائلة، وأبواب منظومة @SaudiMEIM مفتوحة لكم ولكامل الفريق العامل في هذا المشروع الوطني الرائد.

أما وزير النقل نبيل العامودي فقال: جهود مباركة سمو الأمير بدر، ومشروع طموح يضع #التراث_الصناعي في المملكة بمكانه الصحيح. قطاع النقل يضم فرصاً سانحة لمنظومة تدعم الصناعة في المملكة عبر عقود، كالموانئ ومحطات القطار والمطارات أيضاً. @SaudiTransport تتشرف بالمساهمة في المشروع الوطني الرائد، وتفتح أبوابها للباحثين.

وبدوره قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي: أبارك لسمو وزير الثقافة إطلاق مسابقة #التراث_الصناعي ففي منظومة البيئة والمياه والزراعة لدينا مواقع من التراث الصناعي محفورة في ذاكرة السعوديين، كمحطات التحلية والسدود، وأبراج المياه وقنوات الري التاريخية، وصناعات مرتبطة بالزراعة المحلية. أشيد بهذه المسابقة، وكلنا يد واحدة لدعمها.

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