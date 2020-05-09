مصادرة 400 كجم خضراوات وفواكه من الباعة الجائلين بمكة

ضمن جهود بلدية الشوقية لضبط الأسواق.. وسلمت لجمعية حفظ النعمة

أسفرت حملة نفذتها بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عن مصادرة 400 كيلو من الخضار والفواكه والورقيات بحوزة الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، وامتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان "غذاؤكم أمانة" التي تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية؛ وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تمت مصادرة 400 كجم من الخضار والورقيات وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أنه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية وإتلاف 70 كجم من الخضار الفاسدة.

وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها؛ نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.