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"أبو الجدائل" يروي لـ"سبق" قصة "الجداوي" الذي حكم مصر

وُلد قبل أكثر من 213 عاماً وكان والده والياً على مدينة جدة

روى الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبوالجدائل قصة "الجداوي" الذي أصبح حاكماً لمصر.

وقال "أبو الجدائل" لـ"سبق": لفظ "جداوي" كان يطلق قديماً على كل من يولد في مدينة جدة، وهذا الجداوي هو عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون ابن محمد علي باشا ثالث حاكم لمصر من الأسرة العلوية.

وأضاف: العديد من المراجع التاريخية أشارت إلى أن مولده كان في مدينة جدة عام ١٨١٣ للميلاد الموافق ١٢٢٨ للهجرة، في نفس الفترة التي كان فيها والده أحمد طونسون باشا والياً على مدينة جدة، وتصور البعض أن مولده كان في مدينة الإسكندرية، ولكن هذا الاعتقاد غير مؤكد.

وأردف "أبو الجدائل": عند وفاة عمه إبراهيم باشا الذي حكم مصر لمدة ستة أشهر فقط، بعد عزل محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية لظروفه الصحية أصبح عباس حلمي الأول مؤهلاً حسب نظام الحكم في مصر لتولي الحكم، وتوجه حينها من مدينة جدة إلى مصر، وحكمها يوم الجمعة ١٠ نوفمبر من عام ١٨٤٨ للميلاد الموافق ١٤ من شهر ذي الحجة من عام ١٢٦٤ للهجرة.

وتابع: استمر حاكماً لمصر حتى تم اغتياله في قصره ببنها يوم الخميس ١٣ من شهر يوليو ١٨٥٤ للميلاد الموافق ١٨ شوال عام ١٢٧٠ للهجرة.

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"أبو الجدائل" يروي لـ"سبق" قصة "الجداوي" الذي حكم مصر
سبق

روى الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبوالجدائل قصة "الجداوي" الذي أصبح حاكماً لمصر.

وقال "أبو الجدائل" لـ"سبق": لفظ "جداوي" كان يطلق قديماً على كل من يولد في مدينة جدة، وهذا الجداوي هو عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون ابن محمد علي باشا ثالث حاكم لمصر من الأسرة العلوية.

وأضاف: العديد من المراجع التاريخية أشارت إلى أن مولده كان في مدينة جدة عام ١٨١٣ للميلاد الموافق ١٢٢٨ للهجرة، في نفس الفترة التي كان فيها والده أحمد طونسون باشا والياً على مدينة جدة، وتصور البعض أن مولده كان في مدينة الإسكندرية، ولكن هذا الاعتقاد غير مؤكد.

وأردف "أبو الجدائل": عند وفاة عمه إبراهيم باشا الذي حكم مصر لمدة ستة أشهر فقط، بعد عزل محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية لظروفه الصحية أصبح عباس حلمي الأول مؤهلاً حسب نظام الحكم في مصر لتولي الحكم، وتوجه حينها من مدينة جدة إلى مصر، وحكمها يوم الجمعة ١٠ نوفمبر من عام ١٨٤٨ للميلاد الموافق ١٤ من شهر ذي الحجة من عام ١٢٦٤ للهجرة.

وتابع: استمر حاكماً لمصر حتى تم اغتياله في قصره ببنها يوم الخميس ١٣ من شهر يوليو ١٨٥٤ للميلاد الموافق ١٨ شوال عام ١٢٧٠ للهجرة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:36 PM

"أبو الجدائل" يروي لـ"سبق" قصة "الجداوي" الذي حكم مصر

وُلد قبل أكثر من 213 عاماً وكان والده والياً على مدينة جدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,904

روى الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبوالجدائل قصة "الجداوي" الذي أصبح حاكماً لمصر.

وقال "أبو الجدائل" لـ"سبق": لفظ "جداوي" كان يطلق قديماً على كل من يولد في مدينة جدة، وهذا الجداوي هو عباس حلمي الأول ابن أحمد طوسون ابن محمد علي باشا ثالث حاكم لمصر من الأسرة العلوية.

وأضاف: العديد من المراجع التاريخية أشارت إلى أن مولده كان في مدينة جدة عام ١٨١٣ للميلاد الموافق ١٢٢٨ للهجرة، في نفس الفترة التي كان فيها والده أحمد طونسون باشا والياً على مدينة جدة، وتصور البعض أن مولده كان في مدينة الإسكندرية، ولكن هذا الاعتقاد غير مؤكد.

وأردف "أبو الجدائل": عند وفاة عمه إبراهيم باشا الذي حكم مصر لمدة ستة أشهر فقط، بعد عزل محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية لظروفه الصحية أصبح عباس حلمي الأول مؤهلاً حسب نظام الحكم في مصر لتولي الحكم، وتوجه حينها من مدينة جدة إلى مصر، وحكمها يوم الجمعة ١٠ نوفمبر من عام ١٨٤٨ للميلاد الموافق ١٤ من شهر ذي الحجة من عام ١٢٦٤ للهجرة.

وتابع: استمر حاكماً لمصر حتى تم اغتياله في قصره ببنها يوم الخميس ١٣ من شهر يوليو ١٨٥٤ للميلاد الموافق ١٨ شوال عام ١٢٧٠ للهجرة.

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