الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وسلب مقيماً بـ"مسفلة" مكة

جار استكمال إجراءات الاستدلال وإحالة المتهم للنيابة العامة

تمكنت وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد بمكة المكرمة من القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن قام بسلب مقيم مبالغ مالية وجهاز جوال بحي المسفلة.

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ من مقيم بأنه تعرض لسلب وسرقة مبالغ مالية وجهاز جوال من شخص ادعى أنه رجل أمن.

وأوضحت مصادر بأن مدير شرطة العاصمة المقدسة وجه بسرعة القبض على الجاني حيث تولى مركز شرطة أجياد تشكيل فريق تحر وبحث بقيادة وحدة البحث بالمركز، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تمكنت من التعرف على الجاني في وقت قياسي.

وقد تم إعداد كمين محكم وتم القبض عليه وبعرضه في طابور عرض تعرف عليه المجني عليه، وتم توجيه التهم بما نسب إليه، وصادق بالاعتراف بجريمة السلب واتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 34 عاماً. جار استكمال إجراءات الاستدلال وإحالة المتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.