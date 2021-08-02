إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.
فيروس كورونا الجديد
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-02
سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:28 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:40 PM
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.