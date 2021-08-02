النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا
سبق

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
08:28 AM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
12:40 PM

إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
387

سجلت إندونيسيا 37284 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1808 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 في إندونيسيا، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، بلغ 3409658؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94119.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,342
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,234
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,105

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة