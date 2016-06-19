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إجراء 16 عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة بـ"أبها" للولادة

الغامدي.. يتم التقييم النفسي والعضوي للمريض قبل أي تدخل جراحي

أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، عدة عمليات لأطفال يعانون من السمنة المفرطة تكللت جميعها بالنجاح.

وتفصيلًا قال استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال الدكتور هاشم بن علي الغامدي: إن الفريق استطاع إجراء 16 عملية تكميم في الفترة الماضية لأطفال يعانون من مضاعفات السمنة المفرطة. وأبان أن المستشفى لديه فريق وبرنامج خاص بالأطفال الذين يعانون من السمنة يتم تقييمهم نفسياً وعضوياً وإجراء جميع الفحوصات اللازمة قبل إجراء أي تدخل جراحي.

وأشار الغامدي إلى أن معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية من المعدلات التي تحتاج إلى اهتمام كبير من جميع الجهات.

بدوره أوضح مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، أن هذه الإجراءات الطبية التي تعنى بالاهتمام بالسمنة لدى الأطفال ومعالجتها تأتي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في مكافحة السمنة والوقاية منها؛ لخلق جيل صحي.

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إجراء 16 عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة بـ"أبها" للولادة
سبق

أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، عدة عمليات لأطفال يعانون من السمنة المفرطة تكللت جميعها بالنجاح.

وتفصيلًا قال استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال الدكتور هاشم بن علي الغامدي: إن الفريق استطاع إجراء 16 عملية تكميم في الفترة الماضية لأطفال يعانون من مضاعفات السمنة المفرطة. وأبان أن المستشفى لديه فريق وبرنامج خاص بالأطفال الذين يعانون من السمنة يتم تقييمهم نفسياً وعضوياً وإجراء جميع الفحوصات اللازمة قبل إجراء أي تدخل جراحي.

وأشار الغامدي إلى أن معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية من المعدلات التي تحتاج إلى اهتمام كبير من جميع الجهات.

بدوره أوضح مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، أن هذه الإجراءات الطبية التي تعنى بالاهتمام بالسمنة لدى الأطفال ومعالجتها تأتي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في مكافحة السمنة والوقاية منها؛ لخلق جيل صحي.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
06:52 PM

إجراء 16 عملية تكميم لأطفال يعانون السمنة المفرطة بـ"أبها" للولادة

الغامدي.. يتم التقييم النفسي والعضوي للمريض قبل أي تدخل جراحي

A A A
محمد طيران - أبها
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أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال، عدة عمليات لأطفال يعانون من السمنة المفرطة تكللت جميعها بالنجاح.

وتفصيلًا قال استشاري الجراحة العامة وجراحة الأطفال الدكتور هاشم بن علي الغامدي: إن الفريق استطاع إجراء 16 عملية تكميم في الفترة الماضية لأطفال يعانون من مضاعفات السمنة المفرطة. وأبان أن المستشفى لديه فريق وبرنامج خاص بالأطفال الذين يعانون من السمنة يتم تقييمهم نفسياً وعضوياً وإجراء جميع الفحوصات اللازمة قبل إجراء أي تدخل جراحي.

وأشار الغامدي إلى أن معدلات السمنة في المملكة العربية السعودية من المعدلات التي تحتاج إلى اهتمام كبير من جميع الجهات.

بدوره أوضح مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي، أن هذه الإجراءات الطبية التي تعنى بالاهتمام بالسمنة لدى الأطفال ومعالجتها تأتي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 في مكافحة السمنة والوقاية منها؛ لخلق جيل صحي.

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