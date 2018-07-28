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جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

عالجت 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وأطفأت 432 سيجارة

اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة، برنامجها التوعوي والعلاجي بالمشاعر المقدسة بتوعية أكثر من 35 ألف شخص بخطر السموم، وعلاج 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية، انطلق خلال الفترة من 11 من شهر ذو القعدة وحتى 12 من الشهر الحالي، وكانت أبرز ثماره توعية 35545 حاجًّا وعاملًا في موسم الحج؛ 245 شخصًا منهم تلقوا العلاج، و251 استفادوا من الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق "كفى" إطفاء 432 سيجارة بالمشاعر المقدسة.

وبيّن الحمدان أن مبادرة (الحرم بيئة نقية) جرى خلالها توزيع 30 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلالها عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

يُذكر أن جمعية "كفى" طيلة موسم الحج، قدّمت عددًا من البرامج التوعوية في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ونظمت 43 لقاءً توعويًّا بعدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم الحج؛ وذلك ضمن برامجها الموسمية التي تقام على مدى عقد من الزمان بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تسهل لها تقديم رسالتها وخدماتها للمستفيدين بالمجان.

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جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج
سبق

اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة، برنامجها التوعوي والعلاجي بالمشاعر المقدسة بتوعية أكثر من 35 ألف شخص بخطر السموم، وعلاج 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية، انطلق خلال الفترة من 11 من شهر ذو القعدة وحتى 12 من الشهر الحالي، وكانت أبرز ثماره توعية 35545 حاجًّا وعاملًا في موسم الحج؛ 245 شخصًا منهم تلقوا العلاج، و251 استفادوا من الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق "كفى" إطفاء 432 سيجارة بالمشاعر المقدسة.

وبيّن الحمدان أن مبادرة (الحرم بيئة نقية) جرى خلالها توزيع 30 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلالها عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

يُذكر أن جمعية "كفى" طيلة موسم الحج، قدّمت عددًا من البرامج التوعوية في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ونظمت 43 لقاءً توعويًّا بعدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم الحج؛ وذلك ضمن برامجها الموسمية التي تقام على مدى عقد من الزمان بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تسهل لها تقديم رسالتها وخدماتها للمستفيدين بالمجان.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:20 PM

جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

عالجت 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين وأطفأت 432 سيجارة

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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اختتمت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة، برنامجها التوعوي والعلاجي بالمشاعر المقدسة بتوعية أكثر من 35 ألف شخص بخطر السموم، وعلاج 245 حاجًّا أبدوا رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.

وأوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن البرنامج الذي يقام ضمن مبادرة "معًا ليكون الحرم بيئة نقية" بشراكة استراتيجية من مؤسسة أبو غزالة الخيرية، انطلق خلال الفترة من 11 من شهر ذو القعدة وحتى 12 من الشهر الحالي، وكانت أبرز ثماره توعية 35545 حاجًّا وعاملًا في موسم الحج؛ 245 شخصًا منهم تلقوا العلاج، و251 استفادوا من الاستشارات الطبية؛ في حين استطاع فريق "كفى" إطفاء 432 سيجارة بالمشاعر المقدسة.

وبيّن الحمدان أن مبادرة (الحرم بيئة نقية) جرى خلالها توزيع 30 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام، كما أقيم خلالها عدد من المعارض التوعوية بمخيمات الحجاج، بالإضافة لوجود العيادات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والتي يشرف عليها نخبة من الأطباء المختصين بعلاج الإدمان.

يُذكر أن جمعية "كفى" طيلة موسم الحج، قدّمت عددًا من البرامج التوعوية في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، ونظمت 43 لقاءً توعويًّا بعدد من الجهات الحكومية والخاصة العاملة في موسم الحج؛ وذلك ضمن برامجها الموسمية التي تقام على مدى عقد من الزمان بالتعاون مع مؤسسات الدولة التي تسهل لها تقديم رسالتها وخدماتها للمستفيدين بالمجان.

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