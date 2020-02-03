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"كراني": العاصمة ومحافظاتها تودّع الملابس الشتوية غداً وانتظروا زائر الجمعة

خبير الأرصاد: من منتصف الليلة القادمة وتشمل حائل والشمال والمنطقة الشرقية

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني أن تودّع العاصمة الرياض فجر غد الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة، حيث يصل الزائر القطبي الجديد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله منتصف الليلة القادمة وفجر الغد الثلاثاء العاصمة الرياض، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عنيزة، بريدة، الرس، الزلفي، حائل، كل الشمال يليهم الشرقية، يودّعون الزائر القطبي، كما يودّعون الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة.. عندها يصل الزائر الجديد الشمالية الغربية".

خبير الأرصاد حسن كراني الرياض الزائر القطبي الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني": العاصمة ومحافظاتها تودّع الملابس الشتوية غداً وانتظروا زائر الجمعة
سبق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني أن تودّع العاصمة الرياض فجر غد الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة، حيث يصل الزائر القطبي الجديد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله منتصف الليلة القادمة وفجر الغد الثلاثاء العاصمة الرياض، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عنيزة، بريدة، الرس، الزلفي، حائل، كل الشمال يليهم الشرقية، يودّعون الزائر القطبي، كما يودّعون الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة.. عندها يصل الزائر الجديد الشمالية الغربية".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
03:00 PM

"كراني": العاصمة ومحافظاتها تودّع الملابس الشتوية غداً وانتظروا زائر الجمعة

خبير الأرصاد: من منتصف الليلة القادمة وتشمل حائل والشمال والمنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,246

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني أن تودّع العاصمة الرياض فجر غد الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة، حيث يصل الزائر القطبي الجديد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "بعون الله منتصف الليلة القادمة وفجر الغد الثلاثاء العاصمة الرياض، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عنيزة، بريدة، الرس، الزلفي، حائل، كل الشمال يليهم الشرقية، يودّعون الزائر القطبي، كما يودّعون الملابس الشتوية والدفايات حتى فجر الجمعة القادمة.. عندها يصل الزائر الجديد الشمالية الغربية".

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