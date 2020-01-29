النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البُن" حكاية عمرها 100 عام.. تحتضنها نافذة السياحة والتاريخ "الدائر"

تستعد المحافظة لإطلاق مهرجان البُن السابع غدًا.. برعاية أمير جازان

يعيش الإنسان في محافظة الداير وبينه وبين وشجرة البُن قصة حب، يرويها إخلاصًا وعناية؛ إذ يقضي جُل وقته في الاهتمام بشجرة البُن، وغرسها، وسقايتها. ومن الصور الرائعة التي تجسد صورة العشق المتأصلة بين تلك الشجرة وذلك الإنسان كبار السن من المزارعين الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام.

وبين سفوح الجبال تُروى الحكاية؛ لتعيدنا لعبق الماضي عن حياة معمّري هذه الجبال الذين نشؤوا على حب هذا الموروث الذي لم يتركوه، ويُعتبر مصدر دخلهم وقوت يومهم، متمسكين بماضيهم القديم، بما تركه لهم الآباء والأجداد، ومتحدين أقسى الظروف، وقسوة الزمان والمكان.

وتعد محافظة الداير شرق منطقة جازان واحدة من أهم المحافظات الجبلية التي اشتُهرت بزراعة البُن، وتضم أكثر من 140 ألف "بُن" من أجود أنواع البُن في العالم.

وتتميز الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية بمزايا عدة، أبرزها ما تحويه من تجمع لأكبر الحصون الحجرية في العالم، وبها قلاع أثرية، وحصون حجرية، ونقوش تاريخية، إضافة إلى مناظرها الخلابة، ومدرجاتها الزراعية؛ ما يجعلها نافذة سياحية وتاريخية عالمية للوطن.

وتستعد "الداير" لإطلاق مهرجان البُن السابع غدًا الخميس، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

جازان محافظة الداير البن مهرجان البن السابع أمير جازان الأمير محمد بن ناصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البُن" حكاية عمرها 100 عام.. تحتضنها نافذة السياحة والتاريخ "الدائر"
سبق

يعيش الإنسان في محافظة الداير وبينه وبين وشجرة البُن قصة حب، يرويها إخلاصًا وعناية؛ إذ يقضي جُل وقته في الاهتمام بشجرة البُن، وغرسها، وسقايتها. ومن الصور الرائعة التي تجسد صورة العشق المتأصلة بين تلك الشجرة وذلك الإنسان كبار السن من المزارعين الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام.

وبين سفوح الجبال تُروى الحكاية؛ لتعيدنا لعبق الماضي عن حياة معمّري هذه الجبال الذين نشؤوا على حب هذا الموروث الذي لم يتركوه، ويُعتبر مصدر دخلهم وقوت يومهم، متمسكين بماضيهم القديم، بما تركه لهم الآباء والأجداد، ومتحدين أقسى الظروف، وقسوة الزمان والمكان.

وتعد محافظة الداير شرق منطقة جازان واحدة من أهم المحافظات الجبلية التي اشتُهرت بزراعة البُن، وتضم أكثر من 140 ألف "بُن" من أجود أنواع البُن في العالم.

وتتميز الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية بمزايا عدة، أبرزها ما تحويه من تجمع لأكبر الحصون الحجرية في العالم، وبها قلاع أثرية، وحصون حجرية، ونقوش تاريخية، إضافة إلى مناظرها الخلابة، ومدرجاتها الزراعية؛ ما يجعلها نافذة سياحية وتاريخية عالمية للوطن.

وتستعد "الداير" لإطلاق مهرجان البُن السابع غدًا الخميس، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
09:38 PM

"البُن" حكاية عمرها 100 عام.. تحتضنها نافذة السياحة والتاريخ "الدائر"

تستعد المحافظة لإطلاق مهرجان البُن السابع غدًا.. برعاية أمير جازان

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
3
1,997

يعيش الإنسان في محافظة الداير وبينه وبين وشجرة البُن قصة حب، يرويها إخلاصًا وعناية؛ إذ يقضي جُل وقته في الاهتمام بشجرة البُن، وغرسها، وسقايتها. ومن الصور الرائعة التي تجسد صورة العشق المتأصلة بين تلك الشجرة وذلك الإنسان كبار السن من المزارعين الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام.

وبين سفوح الجبال تُروى الحكاية؛ لتعيدنا لعبق الماضي عن حياة معمّري هذه الجبال الذين نشؤوا على حب هذا الموروث الذي لم يتركوه، ويُعتبر مصدر دخلهم وقوت يومهم، متمسكين بماضيهم القديم، بما تركه لهم الآباء والأجداد، ومتحدين أقسى الظروف، وقسوة الزمان والمكان.

وتعد محافظة الداير شرق منطقة جازان واحدة من أهم المحافظات الجبلية التي اشتُهرت بزراعة البُن، وتضم أكثر من 140 ألف "بُن" من أجود أنواع البُن في العالم.

وتتميز الداير شرق منطقة جازان جنوب السعودية بمزايا عدة، أبرزها ما تحويه من تجمع لأكبر الحصون الحجرية في العالم، وبها قلاع أثرية، وحصون حجرية، ونقوش تاريخية، إضافة إلى مناظرها الخلابة، ومدرجاتها الزراعية؛ ما يجعلها نافذة سياحية وتاريخية عالمية للوطن.

وتستعد "الداير" لإطلاق مهرجان البُن السابع غدًا الخميس، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
8,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,631
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,302
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,717

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة