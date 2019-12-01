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أمير الباحة يبحث مع وزير النقل تطوير مطار الملك سعود

استعرضا أبرز معوقات مشروعات الطرق وحلولها

بحث أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، وخاصة مشروع تطوير مطار الملك سعود الإقليمي، إضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية، وسبل تنفيذها وإنجازها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث رحب أمير الباحة في بداية اللقاء بوزير النقل ومرافقيه، متمنيًا لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

ونوه أمير منطقة الباحة إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المشاريع الخدمية بكل مناطق المملكة؛ ومنها منطقة الباحة، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة، ولوزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح من وزير النقل عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.

وحثّ الأمير حسام بن سعود على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة؛ لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها، مؤكدًا أهمية متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وفي ختام الاستقبال قدّم أمير المنطقة، هدية تذكارية لوزير النقل، فيما حضر الاستقبال نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق عبدالله سليمان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة مسفر المالكي.

أمير منطقة الباحة وزير النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يبحث مع وزير النقل تطوير مطار الملك سعود
سبق

بحث أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، وخاصة مشروع تطوير مطار الملك سعود الإقليمي، إضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية، وسبل تنفيذها وإنجازها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث رحب أمير الباحة في بداية اللقاء بوزير النقل ومرافقيه، متمنيًا لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

ونوه أمير منطقة الباحة إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المشاريع الخدمية بكل مناطق المملكة؛ ومنها منطقة الباحة، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة، ولوزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح من وزير النقل عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.

وحثّ الأمير حسام بن سعود على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة؛ لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها، مؤكدًا أهمية متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وفي ختام الاستقبال قدّم أمير المنطقة، هدية تذكارية لوزير النقل، فيما حضر الاستقبال نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق عبدالله سليمان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة مسفر المالكي.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
05:17 PM

أمير الباحة يبحث مع وزير النقل تطوير مطار الملك سعود

استعرضا أبرز معوقات مشروعات الطرق وحلولها

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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بحث أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر، أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة، وخاصة مشروع تطوير مطار الملك سعود الإقليمي، إضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية، وسبل تنفيذها وإنجازها.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر؛ حيث رحب أمير الباحة في بداية اللقاء بوزير النقل ومرافقيه، متمنيًا لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.

ونوه أمير منطقة الباحة إلى دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المشاريع الخدمية بكل مناطق المملكة؛ ومنها منطقة الباحة، معربًا عن شكره للقيادة الحكيمة، ولوزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح من وزير النقل عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.

وحثّ الأمير حسام بن سعود على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة؛ لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها، مؤكدًا أهمية متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وفي ختام الاستقبال قدّم أمير المنطقة، هدية تذكارية لوزير النقل، فيما حضر الاستقبال نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل وزارة النقل لشؤون الطرق عبدالله سليمان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة مسفر المالكي.

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