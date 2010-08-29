وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة.

سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت).

662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-29 سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت). وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:26 PM

662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275 عدد الوفيات بلغ 155





A A A





0 مشاركة

سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت).

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.