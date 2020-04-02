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خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التونسي أوجه التعاون لمواجهة "كورونا"

"قيس" أعرب عن استنكار بلاده لإطلاق الحوثي صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التونسي أوجه التعاون لمواجهة "كورونا"
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
12:38 AM

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التونسي أوجه التعاون لمواجهة "كورونا"

"قيس" أعرب عن استنكار بلاده لإطلاق الحوثي صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.

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