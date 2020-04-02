كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.

وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التونسي أوجه التعاون لمواجهة "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-02 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره. وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا. كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:38 AM

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس التونسي أوجه التعاون لمواجهة "كورونا" "قيس" أعرب عن استنكار بلاده لإطلاق الحوثي صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية





A A A





0 مشاركة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.

وأشاد فخامته بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب فخامة الرئيس التونسي عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخَيْن باليستيَّيْن على السعودية.