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بالصور.. زحام شديد على محطات الوقود بـ"جازان" بعد انقطاع التيار

فيما لا يزال منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى.. وعاد تدريجيًّا لبعضها

شهدت محطات الوقود بجازان اليوم زحامًا شديدًا بعد انقطاع التيار على المناطق الجنوبية.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن ما يدفعهم للتزوُّد بالوقود من بعض المواقع التي عاد إليها التيار هو خوفهم من استمرار الانقطاع.

فيما لا يزال التيار منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى في منطقة جازان، بينما عاد تدريجيًّا لبعضها.

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. زحام شديد على محطات الوقود بـ"جازان" بعد انقطاع التيار
سبق

شهدت محطات الوقود بجازان اليوم زحامًا شديدًا بعد انقطاع التيار على المناطق الجنوبية.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن ما يدفعهم للتزوُّد بالوقود من بعض المواقع التي عاد إليها التيار هو خوفهم من استمرار الانقطاع.

فيما لا يزال التيار منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى في منطقة جازان، بينما عاد تدريجيًّا لبعضها.

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:35 AM

بالصور.. زحام شديد على محطات الوقود بـ"جازان" بعد انقطاع التيار

فيما لا يزال منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى.. وعاد تدريجيًّا لبعضها

A A A
قاسم الخبراني - جازان
6
11,539

شهدت محطات الوقود بجازان اليوم زحامًا شديدًا بعد انقطاع التيار على المناطق الجنوبية.

وقال مواطنون لـ"سبق" إن ما يدفعهم للتزوُّد بالوقود من بعض المواقع التي عاد إليها التيار هو خوفهم من استمرار الانقطاع.

فيما لا يزال التيار منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى في منطقة جازان، بينما عاد تدريجيًّا لبعضها.

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.

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