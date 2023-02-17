40 شاباً يتنافسون في صناعة 10 مبادرات مجتمعية بمنطقة مكة

انطلاقاً من أهمية الاستثمار في الطاقات البشرية ودعماً لتمكينهم

اختتمت جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة، مشروع "الرائد المجتمعي" الهادف إلى تمكين الشباب في الريادة المجتمعية من خلال إكسابهم المهارات العلمية والتأسيس المعرفي، وكذلك تدريبهم على صناعة مبادرات تسهم في تقديم الحلول لمجتمعهم.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية سليم بن غيث الفايدي، أن المشروع يأتي انطلاقاً من إيمان الجمعية بأهمية الاستثمار في الطاقات البشرية، ودعماً لتمكين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم؛ لخدمة مجتمعهم وبناء وطنهم وفق أهداف الجمعية، وسعياً للمساهمة في تحقيق رؤية وطننا 2030 في تنمية القدرات الشبابية وتعزيز الشخصية الوطنية.

وأشار "الفايدي" إلى أن المشروع استهدف 40 شاباً من أبناء منطقة مكة المكرمة، على مدى أربعة أشهر ساهموا خلالها في صناعة عشر مبادرات مجتمعية مختلفة، مبيناً أن المشاركين تعرضوا لعدة مراحل في البرنامج بدايةً من مرحلة القبول والترشيح حسب الأنسب، وبناءً على السمات الشخصية والتجربة العملية التطوعية السابقة والدافعية والحماس، ثم مرحلة القبول والتأهيل القيادي والتأسيس المعرفي وفق النظريات العلمية الحديثة للريادة المجتمعية وأفضل الممارسات العالمية لها، ثم تدريب المشاركين على مرحلة دراسات الاحتياجات ومرحلة صناعة الاحتياجات المجتمعية تخللها ورش العمل ولقاءات بعدد من أصحاب المبادرات المجتمعية الناجحة وشخصيات الريادة المجتمعية.

وأوضح "الفايدي" أن جمعية رعاية الأجيال تبنت تنفيذ المبادرات العشر، حيث جرت مناقشة فرص تحسينها وتطويرها واحتضانها ومساعدة الشباب لإطلاقها لخدمة المجتمع، منوهاً بجهود راعي المسؤولية المجتمعية للبرنامج مؤسسة الراجحي الإنسانية وشريك البرنامج مركز ريادة المستقبل.

يُذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية مدروسة تتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030، لمساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.