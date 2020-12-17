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أسترالي وزوجته فحصا 30 طن قمامة وعثرا على الكنز الثمين

متحدث محطة النفايات: لا نوفر خدمة البحث لكن قدّموا لنا ما ساعدنا

نجح زوجان أستراليان في العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة؛ وذلك عقب إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات.

وأشارت شبكة "9 News" الأسترالية، إلى أن الزوجين -اللذين لم يكشفها هويتهما- كانا يجددان منزلهما الواقع في ضاحية "مالفرن" بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تجاوَبَ العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنًا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: "إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة؛ إلا أن الزوجين تعرّفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها".

أسترالي خاتم زفاف

الرئيسية/ محطات

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أسترالي وزوجته فحصا 30 طن قمامة وعثرا على الكنز الثمين
سبق

نجح زوجان أستراليان في العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة؛ وذلك عقب إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات.

وأشارت شبكة "9 News" الأسترالية، إلى أن الزوجين -اللذين لم يكشفها هويتهما- كانا يجددان منزلهما الواقع في ضاحية "مالفرن" بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تجاوَبَ العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنًا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: "إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة؛ إلا أن الزوجين تعرّفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها".

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:39 AM

أسترالي وزوجته فحصا 30 طن قمامة وعثرا على الكنز الثمين

متحدث محطة النفايات: لا نوفر خدمة البحث لكن قدّموا لنا ما ساعدنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح زوجان أستراليان في العثور على خواتم زفافهما وخطبتهما الماسية في شاحنة قمامة؛ وذلك عقب إلقائها عن طريق الخطأ مع النفايات.

وأشارت شبكة "9 News" الأسترالية، إلى أن الزوجين -اللذين لم يكشفها هويتهما- كانا يجددان منزلهما الواقع في ضاحية "مالفرن" بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.

ووفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز"؛ فقد تجاوَبَ العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنًا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.

ونقلت الشبكة التلفزيونية عن متحدث باسم محطة النفايات قوله: "إننا لا نوفر خدمة البحث عن الأشياء في القمامة؛ إلا أن الزوجين تعرّفا على الشاحنة التي كانت تنقل القمامة من الحي الذي يقطنون فيه، وهكذا وجدنا الخواتم بفحص محتويات الشاحنة عند إفراغ حمولتها".

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