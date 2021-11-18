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"جوجل" توفر ميزة الترجمة الصوتية لتطبيق الخرائط

قالت: تتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت

وفّرت شركة جوجل، ميزة جديدة للترجمة داخل تطبيق خرائط Google Map التابع لها، والتي تعرض خيارًا جديدًا للترجمة بجوار اسم المكان المقصود؛ حيث ستتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت مرتفع؛ الأمر الذي سيساعد السياح على الوصول إلى هناك بشكل أسهل من أي وقت مضى.

وبحسب ما نشرته "جوجل" على موقعها الرسمي؛ فستحتوي المعالم الأجنبية على أيقونة مكبر صوت صغيرة تقرأ الموقع، ووفق ما نقلته "اليوم السابع"؛ ستوفر أيضًا زرًّا للحصول على المزيد من الترجمات إذا كنت ترغب في مواصلة المحادثة مع السكان المحليين.. لكن لكي يستفيد المستخدمون من هذه الميزة؛ يجب أولًا تحديث التطبيق، ثم يجب أن يكون الموقع بلغة مختلفة عن اللغة التي تم ضبط هاتفه عليها.

وأشارت "جوجل" إلى أن تقنية تحويل النص إلى كلام تكشف تلقائيًّا ما يجب ترجمته. وللحصول على ترجمات إضافية؛ سيتم فتح طبيق Google Translate على الفور؛ ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون مثبتًا لديك.

جوجل خرائط جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" توفر ميزة الترجمة الصوتية لتطبيق الخرائط
سبق

وفّرت شركة جوجل، ميزة جديدة للترجمة داخل تطبيق خرائط Google Map التابع لها، والتي تعرض خيارًا جديدًا للترجمة بجوار اسم المكان المقصود؛ حيث ستتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت مرتفع؛ الأمر الذي سيساعد السياح على الوصول إلى هناك بشكل أسهل من أي وقت مضى.

وبحسب ما نشرته "جوجل" على موقعها الرسمي؛ فستحتوي المعالم الأجنبية على أيقونة مكبر صوت صغيرة تقرأ الموقع، ووفق ما نقلته "اليوم السابع"؛ ستوفر أيضًا زرًّا للحصول على المزيد من الترجمات إذا كنت ترغب في مواصلة المحادثة مع السكان المحليين.. لكن لكي يستفيد المستخدمون من هذه الميزة؛ يجب أولًا تحديث التطبيق، ثم يجب أن يكون الموقع بلغة مختلفة عن اللغة التي تم ضبط هاتفه عليها.

وأشارت "جوجل" إلى أن تقنية تحويل النص إلى كلام تكشف تلقائيًّا ما يجب ترجمته. وللحصول على ترجمات إضافية؛ سيتم فتح طبيق Google Translate على الفور؛ ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون مثبتًا لديك.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:42 AM

"جوجل" توفر ميزة الترجمة الصوتية لتطبيق الخرائط

قالت: تتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وفّرت شركة جوجل، ميزة جديدة للترجمة داخل تطبيق خرائط Google Map التابع لها، والتي تعرض خيارًا جديدًا للترجمة بجوار اسم المكان المقصود؛ حيث ستتيح هذه الميزة عرض الاسم ونطقه بصوت مرتفع؛ الأمر الذي سيساعد السياح على الوصول إلى هناك بشكل أسهل من أي وقت مضى.

وبحسب ما نشرته "جوجل" على موقعها الرسمي؛ فستحتوي المعالم الأجنبية على أيقونة مكبر صوت صغيرة تقرأ الموقع، ووفق ما نقلته "اليوم السابع"؛ ستوفر أيضًا زرًّا للحصول على المزيد من الترجمات إذا كنت ترغب في مواصلة المحادثة مع السكان المحليين.. لكن لكي يستفيد المستخدمون من هذه الميزة؛ يجب أولًا تحديث التطبيق، ثم يجب أن يكون الموقع بلغة مختلفة عن اللغة التي تم ضبط هاتفه عليها.

وأشارت "جوجل" إلى أن تقنية تحويل النص إلى كلام تكشف تلقائيًّا ما يجب ترجمته. وللحصول على ترجمات إضافية؛ سيتم فتح طبيق Google Translate على الفور؛ ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون مثبتًا لديك.

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