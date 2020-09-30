"يزيد" ينير منزل "المالكي"

رُزق المواطن طارق بن مرضي الحربي المالكي- وهو أحد منسوبي التعليم بالخرج- بمولود، اسماه "يزيد".
ويتلقى "المالكي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق المواطن طارق بن مرضي الحربي المالكي- وهو أحد منسوبي التعليم بالخرج- بمولود، اسماه "يزيد".
ويتلقى "المالكي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق المواطن طارق بن مرضي الحربي المالكي- وهو أحد منسوبي التعليم بالخرج- بمولود، اسماه "يزيد".
ويتلقى "المالكي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.
رُزق المواطن طارق بن مرضي الحربي المالكي- وهو أحد منسوبي التعليم بالخرج- بمولود، اسماه "يزيد".
ويتلقى "المالكي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، وتدعو "سبق" الله تعالى أن يجعل المولود الجديد من مواليد السعادة.