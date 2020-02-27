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واشنطن.. تعليمات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا

محذّرة من مخاطر فيروس كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليمات مُحدّثة بشأن السفر إلى كل من إيران وإيطاليا ومنغوليا؛ مُحذّرة من مخاطر فيروس كورونا.

وحثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على إبداء أقصى قدر من الحذر أثناء السفر إلى إيطاليا، ودعت كذلك الموجودين في إيران إلى الحيطة؛ وفقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعت مواطنيها في وقت سابق، لعدم السفر إلى إيران؛ مشيرة إلى خطر "الاختطاف أو الاحتجاز".

وفي ما يتعلق بمنغوليا، دعت الخارجية الأمريكية المواطنين لإعادة النظر في خططهم؛ نظرًا للقيود على السفر والتنقل في البلاد، التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين المجاورة.

وزارة الخارجية الأمريكية فيروس كورونا الجديد

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واشنطن.. تعليمات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا
سبق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليمات مُحدّثة بشأن السفر إلى كل من إيران وإيطاليا ومنغوليا؛ مُحذّرة من مخاطر فيروس كورونا.

وحثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على إبداء أقصى قدر من الحذر أثناء السفر إلى إيطاليا، ودعت كذلك الموجودين في إيران إلى الحيطة؛ وفقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعت مواطنيها في وقت سابق، لعدم السفر إلى إيران؛ مشيرة إلى خطر "الاختطاف أو الاحتجاز".

وفي ما يتعلق بمنغوليا، دعت الخارجية الأمريكية المواطنين لإعادة النظر في خططهم؛ نظرًا للقيود على السفر والتنقل في البلاد، التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين المجاورة.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:31 AM

واشنطن.. تعليمات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى إيران وإيطاليا ومنغوليا

محذّرة من مخاطر فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تعليمات مُحدّثة بشأن السفر إلى كل من إيران وإيطاليا ومنغوليا؛ مُحذّرة من مخاطر فيروس كورونا.

وحثت الخارجية المواطنين الأمريكيين على إبداء أقصى قدر من الحذر أثناء السفر إلى إيطاليا، ودعت كذلك الموجودين في إيران إلى الحيطة؛ وفقًا لـ"رويترز".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة دعت مواطنيها في وقت سابق، لعدم السفر إلى إيران؛ مشيرة إلى خطر "الاختطاف أو الاحتجاز".

وفي ما يتعلق بمنغوليا، دعت الخارجية الأمريكية المواطنين لإعادة النظر في خططهم؛ نظرًا للقيود على السفر والتنقل في البلاد، التي تم فرضها على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين المجاورة.

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