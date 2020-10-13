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٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرات والدورات التدريبية لـ"هلال مكة" خلال سبتمبر

أقامها مركز تدريب الهيئة ضمن برنامج "الأمير نايف للإسعافات الأولية"

أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة (٦) دورات تدريبية ضمن برنامج "الأمير نايف للإسعافات الأولية"، التي تم تقديمها لأفراد المجتمع خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وتفصيلاً، استفاد من الدورات (١٧٥) متدربًا، كما أُقيمت محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية في القطاع الحكومي، استفاد منها (٣٠) فردًا، وعقدت (٤) دورات تدريبية في برنامج دعم الحياة الأساسي (bls) لعدد (٤٥) متدربًا.

وفي هذا الصدد، أوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، أن عدد المستفيدين وصل إلى ٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرة والدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر المنصرم، مشيرًا إلى أن المحاضرات والدورات ترفع من مستوى الوعي، وتكسب أفراد المجتمع المهارات اللازمة في مجال الإسعافات الأولية، وأن ذلك هدف من أهداف هيئة الهلال الأحمر، تسعى له، وتعمل جاهدة عليه حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية في مرحلة ما قبل وصول سيارة الإسعاف من قِبل المحيطين بالمريض أو المصاب؛ وذلك لتقليل الوفيات والإصابات.

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٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرات والدورات التدريبية لـ"هلال مكة" خلال سبتمبر
سبق

أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة (٦) دورات تدريبية ضمن برنامج "الأمير نايف للإسعافات الأولية"، التي تم تقديمها لأفراد المجتمع خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وتفصيلاً، استفاد من الدورات (١٧٥) متدربًا، كما أُقيمت محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية في القطاع الحكومي، استفاد منها (٣٠) فردًا، وعقدت (٤) دورات تدريبية في برنامج دعم الحياة الأساسي (bls) لعدد (٤٥) متدربًا.

وفي هذا الصدد، أوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، أن عدد المستفيدين وصل إلى ٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرة والدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر المنصرم، مشيرًا إلى أن المحاضرات والدورات ترفع من مستوى الوعي، وتكسب أفراد المجتمع المهارات اللازمة في مجال الإسعافات الأولية، وأن ذلك هدف من أهداف هيئة الهلال الأحمر، تسعى له، وتعمل جاهدة عليه حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية في مرحلة ما قبل وصول سيارة الإسعاف من قِبل المحيطين بالمريض أو المصاب؛ وذلك لتقليل الوفيات والإصابات.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:18 PM

٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرات والدورات التدريبية لـ"هلال مكة" خلال سبتمبر

أقامها مركز تدريب الهيئة ضمن برنامج "الأمير نايف للإسعافات الأولية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مركز تدريب هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة (٦) دورات تدريبية ضمن برنامج "الأمير نايف للإسعافات الأولية"، التي تم تقديمها لأفراد المجتمع خلال شهر سبتمبر المنصرم.

وتفصيلاً، استفاد من الدورات (١٧٥) متدربًا، كما أُقيمت محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية في القطاع الحكومي، استفاد منها (٣٠) فردًا، وعقدت (٤) دورات تدريبية في برنامج دعم الحياة الأساسي (bls) لعدد (٤٥) متدربًا.

وفي هذا الصدد، أوضح عبدالعزيز بادومان، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، أن عدد المستفيدين وصل إلى ٢٥٠ مستفيدًا من المحاضرة والدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر المنصرم، مشيرًا إلى أن المحاضرات والدورات ترفع من مستوى الوعي، وتكسب أفراد المجتمع المهارات اللازمة في مجال الإسعافات الأولية، وأن ذلك هدف من أهداف هيئة الهلال الأحمر، تسعى له، وتعمل جاهدة عليه حتى يتم تقديم الإسعافات الأولية في مرحلة ما قبل وصول سيارة الإسعاف من قِبل المحيطين بالمريض أو المصاب؛ وذلك لتقليل الوفيات والإصابات.

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