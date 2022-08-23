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غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيف

خرج مصاباً عند الدقيقة 11 أمام أبها

يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.

وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيف
سبق

يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.

وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
10:00 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
11:07 PM

غداً.. الكشف الطبي الدقيق يحدد إصابة عطيف

خرج مصاباً عند الدقيقة 11 أمام أبها

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,068

يجري لاعب وسط الهلال ( الدولي ) عبدالله عطيف غداً السبت فحوصات طبية دقيقة للوقوف على الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى أمام أبها، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي انتهت زرقاء 4/2.

وكان عطيف قد خرج متأثراً بإصابته عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول وحل بدلاً عنه البيروفي "كاريلو".

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