أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان. وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة". وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين. والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).

مقتل فرد من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-24 أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان.



وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة".



وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين.



والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).



24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440 06:28 PM

مقتل فرد من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش قيادتا الطرفين احتوتا الموقف





A A A





2 مشاركة

أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان.



وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة".



وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين.



والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).

