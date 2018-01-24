النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

مقتل فرد من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش

قيادتا الطرفين احتوتا الموقف

أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان.

وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة".

وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين.

والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل فرد من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش
سبق

أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان.

وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة".

وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين.

والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:28 PM

مقتل فرد من المخابرات السودانية في اشتباك مع قوات الجيش

قيادتا الطرفين احتوتا الموقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
399

أفادت جهة أمنية سودانية في بيان نقلت عنه "رويترز"، اليوم (الخميس)؛ أن فردًا من جهاز الأمن والمخابرات الوطني قُتل وأُصيب آخرون، مساء أمس، في اشتباك بين أفراد من الجهاز وقوات من الجيش في مدينة بور سودان.

وأوضح البيان الصادر عن مقرر لجنة أمن الولاية لواء شرطة محمد موسي عمر، أن "احتكاكًا بين أفراد من منسوبي القوات المسلحة وأفراد من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني؛ أصيب على إثره عدد منهم وجرى إسعافهم وغادروا المستشفى، واحتسبت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فردًا من قواتها سائلين الله له القبول والمغفرة".

وأشار إلى أنه جرى احتواء الموقف بواسطة قيادتي الطرفين.

والواقعة التي شهدتها المدينة المطلة على البحر الأحمر، هي الأولى من نوعها بين قوات الأمن والجيش، منذ بدء موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول).

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,765
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,613
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,553

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة