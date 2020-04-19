"بلديات جدة" تنفذ 74650 جولة وتصادر 50863 كجم منذ بداية الأزمة

بهدف تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا"

نفذت الفرق البلدية التابعة لنطاق 19 بلدية بأمانة محافظة جدة (74650) جولة صحية؛ للتأكد من التزام المحال التجارية والغذائية والعاملين فيها، بتطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة بمشاركة كافة القطاعات المعنية في المملكة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية واصلت جهودها منذ بداية أزمة الفيروس بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة "كورونا" من خلال الجوالات الميدانية، والتي شملت (74650) جولة للمراقبين الصحيين، و(1478) جولة مشتركة مع جهات اخرى.



وأضاف أن الأمانة أصدرت (9585) شهادة صحية منذ بداية الأزمة، فيما بلغت المخالفات الصحية (4385)، وبلغت كمية المصادرات خلال الجولات الرقابية (50863) كجم.



وأكد "الزهراني" أن الأمانة حريصة على خدمة سكان محافظة جدة، بما يحقق أمن وسلامة وجودة الغذاء.