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إيران تُصدر حكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا

حكمت بالسجن 10 سنوات ضد اثنين آخرين بنفس التهمة

أصدرت إيران حُكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد اثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، نقل موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية، عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، قوله: "صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أمريكا.. لكن تم الطعن في الحكم".

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًّا بسجن اثنيْن آخريْن عشرَ سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من رفض الولايات المتحدة طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك؛ حيث يعالج من السرطان؛ مشترطةً أن تُفرج إيران أولًا عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تحتجز إيران ظُلمًا عدة مواطنين أمريكيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أُسَرَهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بِحُرّية".

وأضاف: "أبلغنا البعثة الإيرانية أنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تُصدر حكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا
سبق

أصدرت إيران حُكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد اثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، نقل موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية، عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، قوله: "صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أمريكا.. لكن تم الطعن في الحكم".

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًّا بسجن اثنيْن آخريْن عشرَ سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من رفض الولايات المتحدة طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك؛ حيث يعالج من السرطان؛ مشترطةً أن تُفرج إيران أولًا عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تحتجز إيران ظُلمًا عدة مواطنين أمريكيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أُسَرَهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بِحُرّية".

وأضاف: "أبلغنا البعثة الإيرانية أنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي".

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
01:25 PM

إيران تُصدر حكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح أمريكا

حكمت بالسجن 10 سنوات ضد اثنين آخرين بنفس التهمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت إيران حُكمًا بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد اثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، نقل موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية، عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، قوله: "صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أمريكا.. لكن تم الطعن في الحكم".

وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًّا بسجن اثنيْن آخريْن عشرَ سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة؛ حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من رفض الولايات المتحدة طلبًا من وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، لزيارة سفير بلاده لدى الأمم المتحدة في أحد مستشفيات مدينة نيويورك؛ حيث يعالج من السرطان؛ مشترطةً أن تُفرج إيران أولًا عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تحتجز إيران ظُلمًا عدة مواطنين أمريكيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أُسَرَهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بِحُرّية".

وأضاف: "أبلغنا البعثة الإيرانية أنه سيتم منح إذن السفر إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي".

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