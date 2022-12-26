موجز "سبق" الأسبوعي: أمران ملكيان.. وكسر غطرسة الحوثيين.. وإنجازات رياضية.. وبدء البرد القارس

بدء تطعيم الفئة العمرية (5 - 11) عامًا بلقاح كورونا.. واستهداف معسكر الأمن المركزي بصنعاء

شهد الأسبوع الماضي أحداثًا محلية، تنوعت بين عسكرية وصحية ورياضية، حظيت باهتمام قراء "سبق" في جميع أنحاء المملكة وخارجها.



وكان في مقدمة هذه الأحداث أمر ملكي بتعيين محافظ جديد لهيئة التطوير الدفاعي، وأمر آخر يخص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى جانب أخبار تركزت على الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا داخل المملكة، وتصنيف دول العالم من ناحية الخطورة بشأن متحورات الفيروس.



وفي الأسبوع ذاته، كانت هناك أخبار عسكرية مهمة، صدرت عن التحالف الذي تقوده السعودية في دولة اليمن، وأخرى رياضية بعثت الفرحة في نفوس عشاق الألعاب المختلفة.. وهنا الرصد الكامل لأحداث الأسبوع...



أوامر ملكية

بأمر الملك.. تعيين د. فالح بن عبدالله السليمان محافظًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير

https://sabq.org/JsxLvV



فضل المراكز

صدر أمر ملكي كريم يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة، باسم (مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث)، في خطوة تمهّد لانطلاق برنامج تحوّل شامل لجعله من أفضل المراكز الصحية في العالم.

https://sabq.org/SfPQbF



خطورة الدول

حددت هيئة الصحة العامة "وقاية" التابعة لوزارة الصحة السعودية، الدول التي يجب تجنب السفر إليها، وقسَّمَتها إلى دول منخفضة الخطورة وعددها 7 دول، ودول متوسطة الخطورة 12 دولة، ودول مرتفعة الخطورة، وعددها 27 دولة، وأخيرًا الدول عالية المخاطر، وعددها 127 دولة وخصصتها بالتحذير من السفر إليها؛ وذلك عبر خريطة العالم التي نشرتها "وقاية" في منصتها الرسمية في تويتر بسبب تلك الزيادة الكبيرة في عدد حالات كوفيد-19، وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.

https://sabq.org/S8jdXC



مضاعفات الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، بدء تطعيم الفئة العمرية من (5 - 11) عامًا بلقاح كورونا، وذلك حرصًا على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات.

وقالت الوزارة: الأولوية لمَن يعانون حالات قد تجعلهم أكثر عُرضة لمضاعفات الفيروس.

https://sabq.org/xNmbTX



متحور "أوميكرون"

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن متحور "أوميكرون" رُصد في نصف دول العالم تقريبًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: بدأنا نرصد ارتفاعًا في المنحنى الوبائي بالمملكة. وقال "العبدالعالي": يجب استكمال الجرعات اللازمة من اللقاحات وتعزيز المناعة بالحصول على الجرعة المعززة، كما يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في الأماكن المكتظة.

https://sabq.org/YZ9HtL



عملية عسكرية

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تسجيل حالتَيْ وفاة لمواطن سعودي ومقيم يمني من جراء سقوط مقذوف، أطلقته الميليشيات في صامطة بمنطقة جازان.

وأكدت قوات التحالف أن التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع يأتي في إطار القانون الدولي والإنساني.. مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

https://sabq.org/bZGzrF



ضربات التحالف

نجح تعامل قوات التحالف في إرباك صفوف العناصر الحوثية الإرهابية، ولاسيما أنه حدد هدفه، وأنذر أفراد الميليشيات، ما بين إخراج الأسلحة من ملعب الثورة أو التعامل بحزم.

ولم يخطر ببال الحوثيين أن التحالف جادٌ في تحذيره، خصوصًا أن أولى عمليات القصف جاءت بعد ثوانٍ من انتهاء المهلة التي حددتها قوات التحالف. وما إن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن انتهاء المهلة التي أعطاها لميليشيا الحوثي الإرهابية لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء؛ إلا وبدأ القصف الذي دمر مخازن الأسلحة كافة.

https://sabq.org/9QswtW



كسر الغطرسة

كشف مستشار وزير الإعلام اليمني عن أربع خطوات نفذها التحالف العربي في اليمن خلال الأيام الماضية، أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم، وسيضمن استمرارها النصر السريع لقوات التحالف.

وكتب فهد طالب الشرفي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، موضحًا: "أربع خطوات مهمة نفذها التحالف خلال الأيام الماضية أرعبت الحوثيين وكسرت غطرستهم: 1- تعليق مطار صنعاء. 2- رفع الكرت الأحمر بوجه المنظمات المتواطئة التي تمول حربهم. 3- رفع الغطاء عن قياداتهم ومخازنهم وغرف عملياتهم. 4- مصرع سيدهم وقائدهم إيرلو (السفير الإيراني لدى الحوثيين)". مضيفًا: "استمرار هذه الاستراتيجية تضمن النصر السريع".

https://sabq.org/mBwKGx



تدمير 7 مخازن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، وأكد تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر. وكانت مصادر قد أفادت بوقوع انفجارات في مخازن معسكر الأمن المركزي بعد ضربات التحالف بصنعاء. وقال "التحالف": إن العملية بصنعاء هي استجابة فورية، بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان.

https://sabq.org/qGdHL8



مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وكشف التحالف عن تنفيذ 40 استهدافًا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، وتدمير 29 آلية للحوثيين، ومقتل 250 عنصرًا حوثيًا في مأرب والجوف.

https://sabq.org/jpWRZ2



الرياضة السعودية

أحرز لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا "الكبار"، في ختام بطولة آسيا "19" للناشئين والشباب والـ"17" تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان، والتي أُقيمت في الفترة من 16-22 ديسمبر الجاري.

وتمكن طارق حامدي من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن تغلب على اللاعب الإيراني بنتيجة 4-0، في ختام منافسات البطولة.

https://sabq.org/4spfxt



كأس البطولة

على الرغم من بداية موسمه الصعبة بتعرُّضه لإصابة برفقة مساعده بكسور في الفقرات العنقية خلال المرحلة النهائية لرالي الشرقية الدولي 2021 شهر مارس الماضي، استنفدت منه نحو 7 أسابيع للتعافي والعودة مرة أخرى لمنافسات الرالي، إلا أن البطل العالمي يزيد الراجحي استطاع التغلب على أوجاعه وآلامه للظفر بلقب كأس العالم للراليات "الكروس كانتري باها" في رالي بورتاليغري 500 في البرتغال في أعلى فئة الـ T1 على متن سيارة "تويوتا هايلوكس"، وبدعم من عبداللطيف جميل للسيارات؛ ليمنح السعودية لقبها الأول في تلك المنافسة الكبيرة.

https://sabq.org/r3ZV8B



الشذوذ الجنسي

عزّز سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، موقف المملكة الثابت تجاه تحفظها على نص قرار الأمم المتحدة بسبب مصطلحات "الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتعارضها مع هويتها العربية والإسلامية التاريخية".

وقال سماحته: جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة.

https://sabq.org/Y7sZ4h



البرد القارص

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن البرد له مراتب متدرجة منها البداية والشدة والنهاية، مشيرًا إلى أن بداية البرد تكون مع موسم الوسم المسمى "تصفري" ويكون خلال شهر سبتمبر، فيما يشتد في النجم الثالث من نجوم المربعانية، ويكون في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، كحال أيامنا هذه.

وتابع الزعاق، أن نهاية البرد تكون بموسم الحميمين في أواخر شهر إبريل، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.

https://sabq.org/2JhVzT



انخفاض محسوس

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند: اليوم آخر يوم في فصل الخريف وبلغ طوله 90 يومًا، ومساء يوم غد عند الساعة السابعة مساءً يحدث الانقلاب الشتوي، وتعامد #الشمس على مدار #الجدي؛ إيذانًا ببدء فصل #الشتاء لهذا العام والذي سيستمر 89 يومًا.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه لا تزال #المربعانية دافئة، ومتوقع من يوم غد أن تُكشِّر المربعانية عن أنيابها وتُرَكِّع بإذن ربها درجةَ الحرارة بانخفاض محسوس.

https://sabq.org/VbDhF6



تجربة ثرية

بالتزامن مع إطلاق رؤية 2030 قبل 5 سنوات، أصبح لدى المملكة تجربة ثرية في مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين في الداخل والخارج، ومن هنا باتت السعودية صاحبة خبرة دولية في مكافحة الفساد، ترصد عملياته في وقت مبكر؛ ولذلك كان منطقيًا أن يكون هناك قرار أممي بتبني مبادرة الرياض لمكافحة الفساد. وتدرك المملكة أن مكافحة الفساد والتغلب عليه من أبرز التحديات التي تواجه الدول في مسيرتها العملية، كما تدرك أن جرائم الفساد العابرة للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي وثيق، وتبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، ومن هنا أطلقت السعودية مبادرة الرياض لمكافحة الفساد، وتهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين المحلي والعالمي.

https://sabq.org/n4jXYM