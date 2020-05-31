شاهد.. "سبق" ترصد عودة المصلين وتطبيق الاحترازات بجامع الخرمة التاريخي

وسط متابعة مستمرة لعدم تفشي الوباء في مساجد المحافظة

رصدت "سبق" اليوم أذان وصلاة الظهر مع عودة المصلين للصلاة وتطبيق الاحترازات في جامع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن التاريخي في محافظة الخرمة الواقع في حي "الهجرة" ويتميز بطرازه المعماري القديم وتم إنشاؤه في عام 1336هـ.

وقال مدير إدارة المساجد والأوقاف والدعوة والإرشاد بالخرمة هاشم ماجد بن لؤي: لـ"سبق": أرفع للقيادة الرشيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبمناسبة فتح المساجد للمصلين بعد إغلاقها لعدم تفشي فيروس كورونا .

وأضاف: وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ يقوم بمتابعتنا المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي هذا الوباء بين المصلين في المساجد وحرصه على سلامة المسلمين.

وأشار "بن لؤي" إلى أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في جوامع ومساجد المحافظة، ومن أمثلة ذلك ما تشاهدونه في هذا الجامع والذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وهو من أقدم الجوامع في المحافظة.

وختم: أشكر إخواني المصلين على التزامهم وحرصهم على تطبيق الإجراءات المطلوبة ولم نجد من أبناء المحافظة إلا السمع والطاعة والالتزام بما يحد من تفشي هذا الوباء.