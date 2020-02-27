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عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد

كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏

فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان

الرئيسية/ أخبار العالم

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عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:57 PM

عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد

كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏

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