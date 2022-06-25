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إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في جامعات الرياض الحكومية اليوم

اللجنة الإشرافية: إعلان نتائج القبول للفرز الأول الخميس غرة ذي القعدة

تغلق اليوم الثلاثاء بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، قد حدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الإثنين (14 / 10 / 1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 /1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

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إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في جامعات الرياض الحكومية اليوم
سبق

تغلق اليوم الثلاثاء بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، قد حدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الإثنين (14 / 10 / 1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 /1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:47 AM

إغلاق بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في جامعات الرياض الحكومية اليوم

اللجنة الإشرافية: إعلان نتائج القبول للفرز الأول الخميس غرة ذي القعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلق اليوم الثلاثاء بوابة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، قد حدّدت مواعيد قبول الطلاب على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الإثنين (14 / 10 / 1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 /1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

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