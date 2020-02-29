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"الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا"

أهابت بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية

أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.

ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.

مدينة الملك فهد الطبية وسائل الإعلام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا"
سبق

أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.

ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:29 PM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:28 AM

"الملك فهد الطبية" تنفي صدور تحذير للأطباء من الإدلاء بتصريحات حول "كورونا"

أهابت بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
12,149

أكدت مدينة الملك فهد الطبية أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إعلان تحذير للأطباء والعاملين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية.

ونفت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" ذلك الإعلان المتداول في حسابات التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع لاستقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صورة مفبركة متداولة قد أشارت إلى تعليمات مشددة من وزير الصحة وتوصيات وزارتَيْ الداخلية والخارجية بالحظر على أي من الأطباء والعاملين الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، أو حتى نقل الأخبار للأصدقاء الشخصيين، حول الحالات المصابة بفيروس كورونا التي وصلت إلى مدينة الملك فهد الطبية، وتمنع عمليات التصوير كافة.. وهي الصورة التي نفتها مدينة الملك فهد الطبية.

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